Luciene Carvalho lança livro Na Pele em edição especial do programa Arte e Cultura Mato Grosso

Foto: Karen Malagoli

Toda a potência da cultura preta assumiu o palco do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, nessa terça-feira (16) para uma edição especial do programa Arte e Cultura Mato Grosso: o lançamento do mais novo livro de Luciene Carvalho – Na Pele, cuiabana membro da Academia Mato-grossense de Letras.

A edição será exibida na TV Assembleia, no sábado (26), às 15h, com reprise no domingo (27), às 15h e às 20h. Esse é o 25º programa inédito do projeto, que objetivou oferecer atrações culturais para a plateia isolada em casa e garantir socorro financeiro aos artistas. O projeto da Assembleia Social, gestora do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, já contemplou mais de 140 artistas de várias expressões, como dança, literatura, fotografia, cultura popular, artes plásticas, entre outas.

O programa Arte e Cultura Mato Grosso – Especial Virada 2020/21 (lançamento do livro Na Pele) contou com a força da autora nas declamações, claro, mas também com convidados com grande representatividade negra e muito talento: André D’Lucca, Rapper Azul, Rodrigo Zaiden e Justino Astrevo

A discotecagem ficou por conta do DJ Taba, a apresentação foi conduzida por Mano Raul e a programação ainda teve siriri com quilombolas do Quilombo Mata Cavalo e performance musical com o moçambicano Hermínio Nhantumbo.

O lançamento teve uma singela cerimônia de entrega do livro à Casa das Pretas (Cuiabá), “transformando o livro em patrimônio imaterial”, comenta Luciene.

“Existe tanto talento negro neste Mato Grosso, que o programa é só uma palhinha. E o livro Na Pele é uma voz de legado pros meus e eu não faço mais do que a obrigação em escrever sobre isso”.

“É uma honra ver nosso palco ocupado de forma tão bela, tão potente! Este templo também é deles e seguirá de portas abertas para a arte e para a luta”, garantiu a diretora da Assembleia Social e do Teatro Zulmira Canavarros, Daniella Paula Oliveira.