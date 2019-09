Lucimar Campos prestigia inauguração do Magazine Luiza , em Várzea Grande.

A inauguração da primeira filial da rede Magazine Luiza, em Várzea Grande, hoje, colocou o Município de forma definitiva na rota dos grandes investimentos dos maiores varejistas nacional. A loja, localizada na Avenida Couto Magalhães, abre espaço para a vinda de uma segunda unidade que até o final do ano estará em funcionamento no shopping de Várzea Grande. Ao todo, a rede vai investir cerca de R$ 30 milhões em Mato Grosso para inaugurar mais 13 novos pontos pelo Estado. Além da unidade várzea-grandense, foram abertas de forma simultânea duas lojas em Cuiabá e mais uma em Barra do Garças.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos destacou a importância de uma rede como a Magazine Luiza para o fomento do comércio local, especialmente, para geração de empregos diretos e indiretos. “A data de inauguração não poderia ter sido melhor. Coincide com o dia do pagamento do nosso funcionalismo. Antes da virada do mês já é tradição a injeção de quase R$ 30 milhões na nossa economia com a folha mensal dos servidores públicos, tanto da administração direta, como indireta. O bom é que toda inauguração traz preços e condições diferenciadas e nossos servidores poderão aproveitar as ofertas na certeza de que podem assumir compromissos, pois pagamento é sagrado aqui no Município”.

Ainda durante a inauguração, acompanhada do senador Jayme Campos, do vice-prefeito, José Hazama e de secretários municipais, a prefeita confirmou o cronograma de pagamentos elaborado no início do ano, quando as doze folhas salariais, mais o abono do 13º salário foram definidos. “O décimo terceiro será pago de forma integral, como foi a escolha da maioria dos servidores, no dia 19 de dezembro e uma semana depois, dia 27, quitaremos a folha relativa a dezembro, fechando o ano de 2019 em dia, como estamos fazendo desde 2015”.

O gerente regional da rede em Mato Grosso, Jaime Escannavaque Junior, explica que a loja de Várzea Grande está empregando 55 pessoas de forma direta. Desde muito cedo, a fila para comprar e aproveitar as ofertas de inauguração era grande e chamava à atenção de quem passava pela Avenida Couto Magalhães. “Muito feliz e surpreso em saber que o mês nem terminou e o funcionalismo municipal já recebeu”, declarou logo após a abertura da loja ao público.

A prefeita pontuou ainda que a chegada de uma loja do porte da Magazine Luiza sempre movimenta a oferta de empregos na cidade. “Temos quase 300 mil habitantes. De forma direta foram 55 novas vagas abertas, mas muitas vezes a gente compra um produto novo, como uma televisão mais moderna, um ar condicionado, e sempre precisa de uma pessoa especializada, um técnico para nos auxiliar na maneira correta de manuseio e na própria instalação. E de pouco a pouco, as oportunidades vão surgindo e as pessoas vão agregando renda, até mesmo, realizando pequenos fretes”.

Conforme a direção da varejista nacional, a rede, que já tem quatro pontos no Estado e até o final do ano estará totalizando 21 lojas no Estado, com as 13 novas unidades que serão inauguradas até dezembro. A empresa vai gerar mais de 600 empregos diretos.

Por: Marianna Peres – Secom/VG