Lucimar entrega a Orla da Alameda e Complexo Sociocultural Jornalista Paulo Leite

31/12/2020 21

Várzea Grande ganhou um novo Cartão Postal, a Orla da Alameda Júlio Muller / Complexo Sociocultural Jornalista Paulo Leite. A área com mais de mil metros de extensão ao longo das margens do Rio Cuiabá e que une as duas principais cidades de Mato Grosso, foi entregue pela prefeita Lucimar Sare de Campos em sua primeira etapa e com um custo total da ordem de R$ 12 milhões.

Em cerimônia prestigiada por diversos nomes do cenário político regional e populares, a entrega da nova área de lazer possui dois quiosques, dois mirantes, pergolados, rampa de acesso, parque infantil, ciclo faixa, e, duas pistas de caminhada, uma mais próxima do rio Cuiabá e outra, um calçadão rente a Avenida da Alameda Júlio Muller, construído em paver que imita as ondas do rio.

A segunda etapa que se inicia em janeiro, na continuidade de gestão, ainda prevê um centro cultural com auditórios para realização de eventos públicos e privados.

“Essa obra vai além de um projeto arquitetônico, vai além da reurbanização do local, ela proporciona cidadania à nossa querida população várzea-grandense. Encerro minha gestão com o sentimento de missão cumprida e feliz por ser reconhecida por esse povo que tanto amo. Essa obra também homenageia um amigo, o jornalista Paulo Leite, por ele ter sido um profissional reconhecido pelo seu talento profissional precisávamos de uma obra a altura do trabalho que executou em vida”, declarou Lucimar Campos.

Em seu discurso Lucimar campos lembrou que além de um novo espaço de convivência e de referência para as famílias na porta de entrada da cidade, via ponte Júlio Müller, que liga Várzea Grande ao tradicional e histórico bairro do Porto, em Cuiabá, a nova Orla da cidade solucionou um problema ambiental que a região enfrentava e já havia tomando conta de uma extensão considerável da margem várzea-grandense do rio Cuiabá.

“Reurbanizamos toda a margem do rio nessa extensão da obra da Orla, foram retirados mais de 20 caminhões de lixo, recuperamos a mata com o plantio de grama e de mudas de árvores; construímos muros de contenção em gabiam para conter a erosão. Com esta contenção, foi possível conceber duas pistas de caminhadas. Também priorizamos a iluminação toda em LED e nas escadarias que dão acesso ao local e também servem de espaço para contemplação do hino de Várzea Grande. Na segunda etapa da obra, está prevista a conclusão do Centro Cultural que irá contar a história de Várzea Grande”, detalhou a gestora.

Primogênito do homenageado, João Gabriel Ferreira Leite recebeu convite para voltar quando da inauguração a segunda etapa da obra e lançar em primeira mão no Complexo Sociocultural Jornalista Paulo Leite, o livro que contará a história de seu pai. “Minha família aguardou ansiosamente esta homenagem. Esse reconhecimento representa muito para nós. Não teria lugar melhor para gravar o nome do meu pai do que às margens do Rio Cuiabá. Este local representa tudo o que meu pai viveu aqui em Várzea Grande: os amigos que fez e do trabalho que executou em prol dessa cidade. Ele amava Várzea Grande e este local cheio de contemplação, de calor humano e de convívio para todos, simboliza muito bem o que meu pai viveu e alicerçou aqui em Várzea Grande”.

O prefeito eleito Kalil Baracat, compareceu à inauguração e se comprometeu em finalizar a segunda etapa da obra em 2021. “Além de finalizarmos a segunda etapa desta obra que não será interrompida, queremos estendê-la até à ponte Sergio Motta. Queremos fazer uma gestão igual e até maior que a da prefeita Lucimar Sacre de Campos, da qual tenho orgulho de ter participado com inaugurações em todas as áreas”, disse Kalil Baracat.

Ele sinalizou como fundamental para Várzea Grande essa obra e todos os esforços e dedicação da prefeita Lucimar Sacre de Campos e do senador Jayme Campos em prol de sua população e frisou que o jornalista Paulo Leite que foi amigo pessoal de seu pai Nico Baracat é uma daquelas gratas satisfações que se conhece durante a vida e percebe a importância das amizades em sua vida.

O senador Jayme Veríssimo de Campos destacou que a inauguração da nova Orla de Várzea Grande consagra a gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos. “É uma obra e uma gestão que entram para a história de Várzea Grande, mostrando que a mulher como gestora é mais zelosa e detalhista. Lucimar não esqueceu de contemplar nenhum setor em sua gestão, seja social, as crianças, os idosos, a educação, o esporte, o lazer, a saúde, a infraestrutura. Investiu pesado em projetos e obras estruturantes em prol do várzea-grandense e acima de tudo deixa uma prefeitura em ordem, sem dívidas seja com fornecedores, seja com os servidores, e, com dinheiro em caixa, capacidade de endividamento para contrapartida em obras futuras, além de todas as certidões negativas de que o Tesouro Municipal de Várzea Grande tem crédito, cumpre suas obrigações e não tem dívida vencida”.

Jayme Campos também usou as palavras: ético, honesto, trabalhador e amigo, para definir o homenageado, jornalista Paulo Leite. “Uma das coisas mais importantes que iremos levar desta vida são aquelas amizades que nos ensina, que nos ilumina, que transforma nossa vida, por isso toda homenagem é pouca diante da importância que uma pessoa humana como Paulo Leite exerceu em Várzea Grande e no Mato Grosso.

O senador Wellington Fagundes e o secretário Chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, representando o governador Mauro Mendes, também prestigiaram a inauguração.

Wellington Fagundes lembrou que há poucos dias a gestora inaugurou outra obra fundamental ao lazer e a qualidade de vida das pessoas por se tratar de preservação ambiental: a do Parque Bernardo Berneck. “Essas obras na área ambiental são fundamentais para a nossa sociedade, para a saúde das pessoas. E, é, por obras assim que a senhora tem uma das melhores avaliações do Brasil”, sinalizou o senador da República.

Já Mauro Carvalho disse que “além de maravilhosa é preciso levar em consideração todo o investimento feito na obra e na área ambiental. A prefeita trouxe não somente este novo ambiente para os várzea-grandenses como também trouxe a sustentabilidade para uma área de lazer tão bonita como esta”.

Ao prefeito eleito Kalil Baracat, o secretário da Casa Civil, se comprometeu a levar ao governador o pedido de apoio à sua gestão e finalizou dizendo que se lembra com carinho do título de cidadão mato-grossense ofertado pelo então deputado Nico Baracat – pai de Kalil, à sua pessoa.

O vereador reeleito e presidente da Câmara Municipal, Fabio Tardin afirmou que “o mandato da prefeita Lucimar Sacre de Campos foi o melhor que a cidade de Várzea Grande já teve”, e que dificilmente outro prefeito conseguirá superar o número de obras e investimentos realizados. “Importante lembrar que a Câmara de Vereadores teve papel fundamental aprovando os projetos enviados pela prefeita. Tenho orgulho de ter feito parte da história de Várzea Grande neste período. Parabéns prefeita pelo excelente trabalho”.

Para alguns populares que compareceram à inauguração da Orla da Alameda, o clima era de despedida da gestão da prefeita Lucimar Campos, mas também de alegria pelos benefícios alcançados, à exemplo de Erisvaldo Martins, morador do bairro Alameda. Segundo ele “a nova Orla proporcionará não somente lazer, mas também valorização imobiliária à região. Pena que a prefeita termina sua gestão, ela fez muito nessa cidade, bem que podia continuar”.

Moradora do bairro Jardim Eldorado, Neide Teixeira Ramos, disse que a orla é um presente para a população. “Lucimar foi muito boa para nós, se ela pudesse continuar… é o que todo mundo fala. Prova disso é essa obra ficou linda, é um presente para nós”, disse.

“Essa obra valorizou bastante nosso bairro. E, a nossa prefeita trabalhou bastante para nós, principalmente para o Cristo Rei onde moro. Uma prefeita 100%, a melhor que já passou pela prefeitura”, disse Camila dos Santos, moradora do bairro Alameda.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG