Lucimar entrega mais uma escola revitalizada e anuncia pagamento do salário de dezembro

22/12/2020 33

O sonho de tornar Várzea Grande uma cidade melhor para se viver continua sendo uma das metas da prefeita Lucimar Sacre de Campos, que planejou muito bem e cumpre além do firmado com a população. Mesmo em final de gestão, os trabalhos, as obras e os investimentos continuam. A praça “João Barbosa” no bairro Mapim é exemplo dessas metas concretizadas.

Inaugurado no final da tarde dessa segunda-feira, 21 de dezembro, esse foi o 23º espaço de lazer entregue à sociedade várzea-grandense. “Esta praça localizada no segundo maior bairro da nossa querida Várzea Grande é um exemplo de espaço de lazer construído do zero. O local era uma área ociosa que precisava ser ocupada pelo poder público e beneficiar a comunidade local”, declarou Lucimar Campos lembrando que das 23 praças inauguradas em sua gestão, 15 praças foram reformadas e revitalizadas e outras oito foram construídas.

A nova praça do bairro é moderna e ampla com 4.019,39m². O espaço de lazer possui estação de ginástica, quadra poliesportiva, playground, espaço para apresentações culturais, iluminação de LED, urbanização e paisagismo. A obra de R$ 400.000 mil foi realizada com recursos próprios.

A gestora agradeceu a presença de todos e de forma especial àqueles que trabalharam e se dedicaram para a construção da praça. “É uma alegria estar aqui com vocês e um momento histórico para este bairro tão querido pela nossa administração e pela nossa cidade. Essa é a realização de um sonho para os moradores do Mapim. Aqui já fizemos a entrega de asfaltamento de 97% do bairro, entregamos a reforma do posto de saúde, da escola e creche novas, agora é a vez do esporte e lazer. O trabalho não para”, comentou a prefeita Lucimar Campos anunciando as inaugurações do Parque Berneck e da Orla de Várzea Grande nos próximos dias.

Vice-prefeito, José Hazama, destacou que os moradores da região poderão utilizar o espaço para praticar atividades físicas, esportivas, enquanto as crianças se divertem nos espaços preparados para elas. “Sempre fazemos questão de demonstrar que estamos nos esforçando ao máximo para que os benefícios cheguem a nossa comunidade. Que o cidadão saia de sua casa e tenha o asfalto, as praças, escolas, ginásios de esporte, todas as obras públicas que estamos disponibilizando, pois isso é sinônimo de melhoria de vida para nossa comunidade. Agora aqui no Mapim, enquanto os pais praticam esportes as crianças podem se divertir no playground”, disse.

Durante a solenidade o senador Jayme Campos falou do comprometimento e dos trabalhos realizados pela gestora municipal. Em relação às obras inauguradas, destacou que Lucimar Sacre de Campos encerra o mandado ciente do dever cumprido. “Lucimar administra com honestidade e responsabilidade os recursos públicos, sendo que as obras feitas são importantes por que melhoram a qualidade da vida da nossa população. Se não fossem para melhorar a vida das pessoas não seriam tão importantes pois, como Lucimar sempre faz ‘o maior patrimônio do município são as pessoas’”, lembrou o senador.

O secretário adjunto de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande, Virdinei da Silva Bens, falou da dedicação da gestão em oferecer uma qualidade de vida melhor às pessoas, além movimentar a economia local com a revitalização das praças. “O objetivo da prefeita é aproximar a sociedade de práticas esportivas, recreação e lazer, proporcionando assim saúde e bem-estar para nossa população. As obras acontecem em toda a cidade e geram muitos empregos. E o trabalho continua”, frisou.

De acordo com o arquiteto responsável pelo projeto da praça, Enodes Soares Ferreira, a Prefeitura pensou em cada detalhe para que a praça fosse projetada para o esporte e lazer das famílias e a construção vai mudar o dia a dia dos moradores. “A construção de praças novas e a revitalização de outros espaços é uma forma de incentivar sempre mais pessoas a ocuparem os espaços públicos, algo diferenciado em Várzea Grande. Por todos os cantos que passamos, seja na área central ou nos bairros mais afastados, a gente vê as famílias nas praças, amigos fazendo caminhada e exercícios físicos”, disse Enodes.

O vereador Pedro Paulo Tolares, representante da Câmara de Vereadores, ressaltou que o projeto é de todos os moradores. “Eu vivo para a comunidade várzea-grandense e vamos cuidar juntos dessa área de lazer que tanto desejamos. Esses investimentos embelezam a cidade e proporcionam conforto para a população. Estamos muito felizes com essa conquista”, comentou o parlamentar durante a solenidade.

Laerte de Oliveira Barbosa, filho do homenageado e morador do bairro, fez agradecimentos em nome da família. “Quase não temos palavras para agradecer à administração pela praça construída e pelo esforço para fazer esse dia acontecer. Hoje acordamos felizes por essa maravilha que estamos inaugurando. É muito emocionante falar do nosso pai, pois ele fez muito pela comunidade do Mapim e região até os últimos dias de sua vida”, comentou.

O presidente do bairro, Arnaldo do Mapim, reforçou que João Barbosa foi um dos pioneiros no bairro e responsável pela conquista de boa parte da infraestrutura do local como presidente de bairro.

Josilene Pereira de Assunção, relata que nasceu e cresceu no bairro Mapim e que a obra realizada no local mudou bastante. “Além de ter mudado muito foi para melhor. Agora tem asfalto, escola, posto de saúde, o comercio local é forte. Nasci e cresci aqui no bairro. Hoje sou casada tenho meus filhos e não penso em sair daqui. A praça ficou ótima, será um bom ponto de encontro e de práticas esportivas com certeza”, declarou.

Também prestigiaram a inauguração além e populares o secretário de Governo Coronel Alessandro Ferreira da Silva, o presidente do DAE, Ricardo Azevedo de Araújo e a secretária de Assuntos Estratégicos Adriana Leão.

Por: Rafael Maxiniano – Secom/VG