Lucimar garante cinco folhas de salários e pagamentos de todos fornecedores em 2020

A Abertura Oficial acontece em frente ao Paço Couto Magalhães a partir das 17h30

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Saúde, terá programação especial e diferenciada durante a celebração do Outubro Rosa 2020. Devido à pandemia da Covid-19, a abertura oficial programada para acontecer no dia 1º de outubro, será realizada de acordo com todos os protocolos de biossegurança, com o distanciamento entre as pessoas, uso de álcool em gel e máscara facial.

Por Kátia Passos – A ação será um momento para discutir sobre a importância das ações de prevenção e promoção à saúde da mulher no Município em tempos de pandemia e objetivando estimular a importância de se fazer anualmente a monografia e desta forma, se obter um diagnóstico precoce do câncer de mama, preservando a integridade e a saúde da mulher.

O evento acontece em frente ao Paço Couto Magalhães a partir das 17h30 e não haverá neste ano o Abraço Rosa. Na programação haverá momentos de reflexão e depoimentos, além da apresentação cultural com alunos da Escola Municipal de Educação Básica Professora Salvelina Ferreira da Silva, do Coral dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, da Banda Municipal e desempenho do Projeto Social Caderno II.

Será um ato de solidariedade às pessoas que fazem o tratamento da doença, e o alerta para que um número maior de mulheres façam exames preliminares e que estão disponíveis no município durante todo o ano.

Para a prefeita Lucimar Sacre de Campos, o Outubro Rosa se tornou uma bandeira de luta e um ato importante não somente pelo simbolismo do mês de outubro, mas por causa do incentivo de diversas ações que promovem o alerta à população sobre essa questão da saúde da mulher, além da abertura na Rede SUS do município na atenção especial às mulheres com mais exames preventivos e de diagnóstico da doença, e na própria Rede SUS se diagnosticar a doença imediatamente a paciente será encaminhada para o tratamento.

“Infelizmente ainda há muitas mulheres que desconhecem as ações preventivas contra o câncer de mama e do colo de útero, por isso é importante que sejam feitos movimentos para que o maior número de mulheres sejam informadas e que saibam que a prevenção pode salvar muitas vidas, e que no município existe uma Rede Organizada para atendimento e diagnóstico, e a disponibilização de exames preventivos”, afiançou a prefeita..

O secretário municipal de Saúde, Diógenes Marcondes informa que todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) terão uma programação exclusiva de segunda à sexta-feira, com atividades educativas sobre o tema, além de exames e coletas de preventivos, autoexame da mama, solicitação de mamografia, consultas médicas, educação em saúde, rastreamento do câncer de mama e informações para o público feminino.

“Mas para que não haja aglomeração nas unidades de saúde, haverá agendamento para as participantes de cada bairro, tanto para o acesso aos exames quanto para as palestras educativas. Cada Unidade adotará a melhor estratégia, para evitar aglomeração, e as participantes deverão usar máscara facial”.

Programação: Em todas as unidades haverá exames disponíveis e palestras educativas e informativas. No dia 2 de outubro a Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Isabel, inicia às atividades. A programação segue no 5 de outubro na Unidade de Saúde do bairro Marajoara no período da manhã. Já no mesmo dia no período vespertino as atividades acontecerão no Centro de Saúde da Cohab do Cristo Rei.

No dia 6 as ações acontecem na Policlínica do bairro 24 de Dezembro.

No dia 7 na Policlínica do Cristo Rei.

Dia 8 UBS do Jardim Glória; dia 9 no UBS do Parque do Lago; dia 13 no UBS do Água Limpa; dia 14 no UBS do Ouro Verde; dia 15 no UBS do Nossa Senhora da Guia; dia 16 no UBS da Passagem da Conceição; dia 19 na USF Água Vermelha; dia 20 na USF do Aurília Curvo; dia 21 no USF do Capão Grande; dia 22 USF do Manaíra; dia 23 USF da Manga; 27 USF do São Mateus; 28 no USF do Souza Lima, 29 no USF do Unipark e no dia 30 no USF da Vila São João.

Histórico: O mês de outubro é mundialmente conhecido como Outubro Rosa e é a realização de uma promessa. Nos Estados Unidos, Suzan G. Komen foi vítima do câncer de mama na década de 80. Sua irmã, Nancy Brinker prometeu seguir adiante com a batalha contra o câncer de mama, e foi a responsável pela criação da Ong Susan G. Komen for the Cure. O berço da criação do laço rosa, da corrida pela cura e do Outubro Rosa.

Atualmente, a Ong é reconhecida mundialmente e é considerada a mais importante nos Estados Unidos no combate ao câncer de mama. Atua em mais de 60 países auxiliando nas pesquisas, divulgação de saúde comunitária e programas especiais.

No Brasil a campanha Outubro Rosa é realizada desde 2002. O objetivo da campanha é alertar as mulheres e a sociedade em geral, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Em 2011, a campanha passou a abordar sobre o câncer de colo do útero. Já o primeiro monumento a receber as luzes rosa foi o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo de ano de 2002.