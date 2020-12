Lucimar homenageia servidores reconhece empenho e dedicação  em prol de uma Várzea Grande melhor

23/12/2020 28

Com o objetivo de valorizar o servidor público municipal de Várzea Grande, a prefeita Lucimar Sacre de Campos realizou na tarde dessa terça-feira, 22 de dezembro, a confraternização de final de ano entre os funcionários das secretarias municipais da prefeitura. O cenário também foi palco para a gravação do já tradicional videoclipe de Natal da gestão.

“É importante desenvolver ações que promovam a valorização da gestão e os funcionários. Através do videoclipe que será divulgado nas redes sociais poderemos compartilhar este momento de união e lembrar à sociedade quem trabalha nos bastidores e faz tudo acontecer. E, para os servidores, realizamos um amigo oculto diferente. Cada secretaria premiou um funcionário que se destacou nos trabalhos. É claro que é simbólico, todos estão de parabéns e é preciso mostrar à sociedade que a prefeitura é composta de material humano, pessoas que se dedicam dia-a-dia para oferecer serviços e obras com qualidade à população”, disse a prefeita.

Em tom de despedida, Lucimar Sacre de Campos agradeceu aos servidores municipais o empenho aplicado nas ações de sua gestão que resultaram em aprovação popular de mais de 80%. “Isso não é um ato de despedida, é um ato de trabalho. Ainda vamos nos despedir nos próximos dias com várias obras a inaugurar. Mas quero ressaltar aqui que cada um de vocês têm responsabilidades e méritos pelos resultados que alcançamos. Tenho orgulho de compartilhar com vocês a aprovação popular de mais de 80% da nossa gestão, isso porque só foi possível concretizar cada sonho e transformar Várzea Grande em uma cidade melhor para se viver com o trabalho de vocês. Obrigada a todos”.

O vice-prefeito José Hazama destacou a união da gestão em prol de Várzea Grande e declarou estar feliz por poder continuar a gestão da prefeita Lucimar Campos. “Tenho certeza que junto com o prefeito eleito Kalil Baracat continuaremos o legado da prefeita de transformar Várzea Grande com obras e ações que melhorem a qualidade de vida de todos e continuar a valorizar este grupo de homens e mulheres hoje aqui presentes, nossos queridos servidores públicos, que muito tem contribuído para a melhoria substancial da qualidade de vida da nossa sociedade”, garantiu o vice-prefeito.

O evento realizado no estacionamento em frente à prefeitura, contou com a presença de secretários municipais, servidores, a esposa do vice-prefeito Carol Hazama, do senador Jayme Campos, do ex-governador Júlio Campos, do coral da prefeitura e da banda municipal.

Segundo o secretário de Viação e Obras, Luis Celso, a opção em reunir em uma só confraternização os funcionários da prefeitura de Várzea Grande, concretiza união e princípios familiares. “Quando todas as secretarias realizam juntas uma linda festa como esta, promovem a união de todos os servidores municipais. É mais uma prova de que a gestão valoriza verdadeiramente o servidor público municipal e valores tradicionais como o da família”, disse.

O secretário de Comunicação Social, Pedro Marcos Campos de Lemos, lembrou que os servidores públicos são os responsáveis por garantir à população que o Poder Público Municipal cumpra seus deveres de prover o melhor à sociedade. “A atividade desses funcionários estão diretamente ligadas ao bem-estar da sociedade. As gestões passam e os funcionários públicos permanecem, por isso a importância de valorizar e reconhecer quem está trabalhando aqui, há 10, 20, 30 anos ou mais”.

A servidora da secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, e integrante do coral da prefeitura, Joana Ângela da Silva e Silva, avalia que o encontro “é super importante, principalmente neste ano que tivemos. Tivemos a oportunidade de nos apresentar, cantar para nossos colegas e mesmo mantendo à distância um do outro, por causa da pandemia, pudemos conversar com funcionários de outros setores e confraternizar. Até extravasar um pouco a tensão que vivemos neste ano de 2020”, disse.

Maria Albela, da secretaria de Assistência Social, definiu como “incrível” a nova forma de confraternizar. “Estávamos todos um pouco chateados neste final de ano e hoje pudemos desejar feliz natal a outros colegas. Achei incrível o reconhecimento e o carinho da prefeita por todos nós, que achou uma forma de nos homenagear mesmo em meio à pandemia”.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG