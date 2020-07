Lucimar paga salário de julho hoje e diz que situação financeira é estável

Solenidade será restrita por causa da pandemia da Covid-19.Entrega aos futuros moradores acontecerá por etapas para evitar aglomeração

O governador do Estado, Mauro Mendes e a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, além do superintende da Caixa Econômica Federal, José Antônio da Silva, inauguram nesta terça-feira, 28 de julho às 8h:30, o Residencial Santa Bárbara com 1.424 apartamentos, localizado no Jardim Maringá II, Grande Parque do Lago, próximo a área do Aeroporto Internacional Marechal Rondon.

Por Kátia Passos -Diante do atual cenário da Pandemia da Covid-19, a solenidade restrita vai iniciar com a entrega das chaves por etapas, evitando assim aglomerações de pessoas e futuros moradores do residencial que já esteve com suas obras paralisadas por mais de dois anos, terão seus sonhos realizados.

“Aos poucos estamos transformando sonhos em realidade”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos, assinalando que em Maio de 2015 quando assumiu a administração municipal, existiam mais de 5 mil residências em obras paralisadas por problemas na relação contratual das construtoras com os bancos financiadores.

O conjunto agrega 1.424 unidades divididas em quatro etapas com 18 prédios de cinco pavimentos. Os apartamentos fazem parte do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ e são destinados as famílias que possuem renda de até R$ 1.800,00.

“A vistoria do imóvel, assinatura do contrato e a entrega das chaves são as últimas etapas de um processo que começou com a idealização do projeto e construção das unidades. Um sonho que será efetivado para milhares de famílias de baixa renda, que deixarão de pagar aluguel e que terão de fato a sua moradia”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, José Roberto Castro Pinto.

O gestor lembra que o Residencial Santa Bárbara é o segundo conjunto entregue no município de Várzea Grande. “O São Benedito, localizado na região do grande São Mateus foi o primeiro, e beneficiou 1.281 famílias, porém na modalidade casa. Já o Santa Bárbara é composto por unidades de apartamentos”, informou.

Para que não haja aglomeração – e seguindo todos os protocolos de segurança tanto dos beneficiados quantos das equipes que estarão realizando os trabalhos – a secretaria de Desenvolvimento Urbano resolveu adotar algumas medidas como proteção por isso a entrega das chaves será realizada de forma escalonada.

“Neste primeiro momento estaremos fazendo a entrega das chaves para os sorteados das etapas II e III, e durante a semana para os sorteados das etapas I, IV E V”, informou o secretário destacando que as todas as famílias beneficiadas, já estão a par dos blocos e dos números dos apartamentos uma vez que essas informações já foram repassadas na ocasião em que foi realizado o sorteio das unidades.

José Roberto informou que desde a realização do sorteio das unidades, as famílias beneficiadas estão sendo acompanhadas por uma equipe formada por assistentes sociais – contratadas pela instituição financeira bem como pela Prefeitura Municipal – com intuito de ajudar os sorteados para esclarecer dúvidas existentes, regras e critérios a serem seguidos.