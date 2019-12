Lucimar quita salário de dezembro e promete redobrar esforços por mais obras e ações

26/12/2019 82

Em sua última reunião com a equipe econômica da Prefeitura de Várzea Grande, a prefeita Lucimar Sacre de Campos, confirmou o pagamento do salário de dezembro de 2019, concluindo assim o exercício financeiro, inclusive com o pagamento dos fornecedores e prestadores de serviços.

Além do pagamento dos salários que amanhecem na conta dos mais de 7 mil servidores da Prefeitura de Várzea Grande, da Previdência de Várzea Grande – Previvag e do Departamento de Água e Esgoto – DAE/VG, a prefeita informou que já solicitou a equipe econômica a elaboração de um novo Calendário de Pagamento de Salários do exercício de 2020.

A última folha de pagamento de 2019, referente ao salário de dezembro somou pouco mais de R$ 31,7 milhões. Em menos de 30 dias, ou seja, somente neste mês foram quitados os salários de novembro, 13º salário e agora o vencimento do mês de dezembro em um total de mais de R$ 100 milhões.

“Nosso esforço é no sentido de sempre manter aquecida a economia local, e esses mais de R$ 30 milhões vão circular no comércio e na indústria e permitir que as vendas sejam melhores para todos indistintamente”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Ela fez questão agradecer o empenho e dedicação do mais simples servidor público da área administrativa, até o mais graduado. “Todos cumpriram seu papel e isto faz de nós exemplo de gestão, como citado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso – TCE/MT que por unanimidade aprovou nossas contas de governo de 2018, pois o servidor público é a mão do Poder Executivo que leva atendimento na saúde, na educação, no social, na segurança, nas obras, enfim e todos os setores de atuação do Poder Público”, explicou Lucimar Sacre de Campos.

A chefe do Poder Executivo de Várzea Grande sinalizou que o ano que se encerra foi importante para a cidade e sua população, pois foram conquistados avanços importantes em todas as áreas de atuação do Serviço Público Municipal. “Realizamos mais de 167 obras e investimentos da ordem de R$ 500 milhões entre recursos públicos municipais, estaduais e federais”.

Ela fez questão de citar ainda a obra de duplicação da Avenida Filinto Muller licitada em R$ 31 milhões, contratada com um desconto após uma licitação com mais de 12 empreiteiras participantes e que resultou depois de mais de dois anos de obras em uma economia para os cofres públicos da ordem de R$ 5,2 milhões, dos quais R$ 1,2 milhões, o governador Mauro Mendes anunciou que irá aplicar nas obras do Parque Berneck.

“Temos também a UPA Dr. Farid Seror no Grande Cristo Rei, a segunda inaugurada em nossa gestão, o Complexo Esportivo Júlio Domingos de Campos – Fiotão, o Estádio de Várzea Grande, Dito Souza, a Via 31 Esportiva, centenas de ruas e avenidas pavimentadas, obras de abastecimento de água, três Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs entregues, cinco escolas totalmente reformadas, enfim muitas obras e ações importantes se tornaram realidade e mudaram a qualidade de vida da população de nossa querida Várzea Grande”.

Antes de encerrar a prefeita assegurou que termina o ano de 2019 trabalhando e vai começar 2020 também em ritmo acelerado de serviços e obras. “Este é o último ano de nossa gestão, e isto me estimula a continuar trabalhando com o mesmo afinco e determinação do primeiro ano de nosso governo para servir a Várzea Grande e a sua gente”, concluiu.

Por: Da Redação – Secom/VG