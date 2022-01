Lúdio solicita retomada do teletrabalho nos serviços públicos não essenciais em MT

Em mais uma edição da Dinetec, na cidade de Canarana (a 823 km de Cuiabá), a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) foi destaque entre produtores e moradores da região que visitaram a vitrine tecnológica durante os três dias de evento.

A feira foi realizada na semana passada, na Rodovia MT-326, e a Empaer contou com uma área de 805 metros quadrados divididos entre a área do estande e as plantações de algodão, girassol, gergelim, cinco tipos de feijão, chia, mamona, painço, cartamo, amendoim, grão de bico, arroz, crotalaria, três tipos de pastagens, sorgo, milho, pipoca e café.

Foram apresentadas 26 tipos de culturas diferentes. Na ocasião, ainda foram homenageados os pioneiros responsáveis pela colonização e todo desenvolvimento da cidade ao longo de mais de 49 anos de existência.

No estande, foram realizadas duas palestras, sendo uma sobre crédito rural, junto à cooperativa de crédito Sicredi e o segundo tema referente a empreendedorismo com o empresário e pecuarista Ernando Cardoso. Participaram moradores dos Projetos de Assentamentos Suiá e Guatapará, além de produtores da região.

Para o presidente do Sindicato Rural, Alex Wisch, a Empaer é e sempre foi uma importante parceira na cidade. Ele destaca a referência para o produtor familiar que tem assistência de um técnico desde a melhor tecnologia aplicada até a colheita. “A equipe é excelente e não mede esforço para auxiliar quando solicitada”.

Alex é filho de um dos é dos pioneiros homenageado, senhor Ademar Wisch que na época tinha 14 anos quando chegou a Canarana, em 1973. Na época, seu avó, Nataniel Hiller Wisch, trouxe toda família de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, para Mato Grosso. “Sou filho de Canarana e continuo acreditando assim como meu pai e avô que largaram tudo e vieram investir muito trabalho nessa cidade. Eles desbravaram quando aqui não tinha nada. Hoje é uma linda cidade e tem muito a oferecer e, nós fazemos a diferença. A Empaer sempre esteve junto ao longo desses anos acreditando no potencial do homem do campo”.

Outro produtor, Arlan Júnior Pezzini, também filho de um dos homenageados, senhor Jandir Pezzini, agradeceu a homenagem. “Toda família ficou muito feliz com o reconhecimento. Sou grato à parceria e dedicação de toda equipe da Empaer na cidade. Minha família está em Canarana desde 1972 junto com muitos que acreditaram e não mediram esforços para mantê-la viva na produção e dedicação no trabalho árduo que a lida no campo exige”.

A agente administrativa da Empaer, Marina Bier, destaca que todo trabalho foi desenvolvido com muita dedicação junto com os colegas Gildomar Avrella e Ataíde Garcia. “A Vitrine Tecnológica exige técnica e cuidado desde a correção do solo até o plantio para estar pronta durante a feira e tudo foi de acordo com o planejado. Um sucesso”.

Marina ressalta que promover o 1º Café com os Pioneiros foi uma oportunidade de trocar expediências, apresentar novidades tecnológicas e interagir com os desbravadores, produtores e visitantes. “Uma das culturas apresentada aos pioneiros foi o café para mostrar que o sacrifício valeu a pena. Ficamos satisfeitos com o resultado e vamos manter o nosso trabalho que é assistir o produtor no que precisar, seja qual for a sua necessidade estaremos sempre à disposição”.

Dinetec

É um evento que aumenta a diversidade de culturas e fortalece a classe produtora, fomentando o desenvolvimento agrícola e aquece a economia da região. Na sua oitava edição, a feira é palco das maiores inovações e o que há de mais tecnológico no mercado e promovido pela empresa Meta Consultoria Agrícola, com apoio do Sindicato Rural de Canarana e Prefeitura Municipal.

Foto: Empaer