Luís Cláudio assume interinamente a Cultura; Prefeito estuda nomes e reafirma compromisso com setor

O secretário de Governo, Luís Cláudio Castro Sodré, recebeu a missão de comandar interinamente a pasta da Cultura e Esporte e Lazer depois da saída de Francisco Vuolo.

Luís Cláudio fará a transição para o novo secretário, assim que este for definido por Pinheiro.

“O prefeito Emanuel Pinheiro me incumbiu de fazer os ajustes necessários até que decida. Posso afirmar que ainda não temos nenhum nome garantido e que essa decisão vai ser tomada com calma e muita cautela, uma vez que a cultura cuiabana é uma das maiores riquezas da nossa capital”, afirma.

Segundo Pinheiro, está marcada, para a próxima semana, uma reunião com o setor da Cultura que o apoiou durante a campanha. “Minha gestão é para todo o segmento da cultura, mas vou ouvir primeiro aqueles que me apoiaram no primeiro turno e os que se juntaram a nós no segundo turno. Quero dar o reconhecimento devido a quem vestiu a camisa, participou de embates, elaborou propostas e acreditou na nossa vitória”, diz Pinheiro.

“Recebi com carinho a sugestão de representantes do setor cultural sobre o possível nome do novo secretário de Cultura a ser avaliado; eu como cuiabano de ‘Tchapa e cruz’, garanto que a pessoa escolhida por mim não decepcionará e implementará avanços na área, além de, necessariamente, ter uma excelente interlocução com todo o setor e com Brasília”, finaliza Pinheiro.