Luzimar Collares na bancada do Jornal Nacional é bem Mato Grosso

Os moradores do bairro Coophamil, localizado na região Oeste da Capital, passam a contar com um novo espaço de lazer. Isso porque, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, inaugurou na noite da última quinta-feira (14), a Praça William Gomes. O local foi batizado em homenagem ao radialista, professor e morador da comunidade. Situada na Rua Valdir Morbeck, a área foi totalmente revitalizada e beneficiará cerca de 4.500 habitantes da localidade.

Por meio de um trabalho realizado em parceria entre as secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, o Município executou uma completa transformação do local. Agora, o local, que antes gerava insegurança à população, poderá ser utilizado para o desenvolvimento de atividades físicas e de integração social.

“Meu amigo particular, conhecia há mais de 30 anos William Gomes, o mineiro mais cuibano que muitos. Deixo a nossa saudade, de um grande homem, de um gande professor e radialista de uma origem simples. Essa praça eterniza o nome e a memória de William, uma área de lazer que vai dar alegria e qualidade de vida para a população, que era o que ele mais fazia em vida”, declarou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Na praça, foram realizados os serviços de jardinagem e paisagismos, instalação de iluminação de LED, de bancos e lixeiras, pintura e construção de pista de caminhada. Além disso, fizeram parte da revitalização, a edificação de uma academia ao ar livre, incluindo equipamentos para pessoas com deficiência, e um playground, voltados para a recreação das crianças.

“Este é um espaço que a comunidade agora pode fazer uma caminhada com segurança, fazer exercícios com segurança. O prefeito tem nos pedido sempre a iluminação de LED pela qualidade e luminosidade. Transformamos este quarteirão para que vocês tivessem mais qualidade de vida. Só este ano já fizemos mais de 40 praças como essa e continuaremos a entregar uma por semana até o fim da gestão, cumprindo um plano de governo de um prefeito comprometido com o social e com todos os bairros de Cuiabá”, declarou o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.

O Município tem expandido esses espaços para todas as regiões da cidade, alcançando pessoas que outrora se viam excluídas desse tipo de benefício. Desde 2017, o trabalho já resultou na criação de mais de 40 praças e dois novos parques municipais. O planejamento do prefeito Emanuel Pinheiro é entregar, até dezembro de 2020, uma praça por semana.

“Esta obra é uma luta de todos aqui presentes. Eu não tenho vergonha de dizer que apoio esta gestão, eu vim aqui para entregar uma obra que representa o compromisso da gestão. A Câmara é parceira desta administração que significa a evolução da nossa qualidade, acabando com bolsões de lixo e levando qualidade de vida para a nossa população”, declarou o vereador por Cuiabá, Toninho de Souza.

Apaixonado pelo linguajar cuiabano, Willian escreveu também o “Dicionário Cuiabanês”, que faz a tradução de alguns palavra e dizeres do dialeto regional. A lei que assegura a homenagem ao professor e comunicador é de autoria do vereador Toninho de Souza.

Eu quero agradecer a comunidade presente para esta homenagem maravilhosa ao William. Quero agradecer a todas as autoridades, eu não tenho palavras. Ele foi um marido e companheiro maravilhoso até o último dia de vida dele”, agradeceu emocionada esposa do radialista homenageado, Circe Anunciação.

A praça leva o nome de William Gomes, falecido em 29 de janeiro de 2017. Além de morador da comunidade, ele era considerado um dos maiores radialistas de Mato Grosso. Ícone da cultura cuiabana, o comunicador nasceu em Minas Gerais, mas mudou-se para Mato Grosso ainda criança. Aqui, foi ainda professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

“Merecidamente, William Gomes recebe o nome dessa praça. Ele foi um dos melhores historiadores que Cuiabá já teve. Agradeço ao prefeito Emanuel Pinheiro, meu amigo, por atender as demandas do bairro Coophamil por mais este espaço de lazer que a comunidade tanto esperava. Um espaço que agora tem segurança, esta iluminado e é um dos mais bonitos de Cuiabá”, disse o presidente do bairro Coophamil, Profeta.

Estiveram presentes também na cerimônia de entrega o deputado Federal por Mato Grosso, Emanuel Pinheiro Neto, o secretário de Ordem Pública, Leovaldo Sales e os vereadores Misael Galvão, Xavier e Valter Arruda.