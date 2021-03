Magalhães faz indicações para Tijucal, Residencial Coxipó, Distrito Industrial, Pedra 90 e Nova Esperança I

Carol Siqueira | Secom Câmara Municipal de Cuiabá

Com o objetivo de fiscalizar e garantir uma Cuiabá muito melhor para os cuiabanos, o vereador Eduardo Magalhães protocolou na Câmara Municipal, na sessão plenária de quinta-feira (11), indicações para os bairros Tijucal, Residencial Coxipó, Distrito Industrial, Pedra 90 e Nova Esperança I.





Entre elas, está a implantação de pavimentação asfáltica e rede de esgoto no bairro Parque Residencial Coxipó. Segundo o parlamentar, o bairro possui apenas duas ruas asfaltadas, sendo elas a linha de ônibus. “Todas as demais ruas não possuem cobertura asfáltica nem rede de esgoto, sendo que o mesmo corre pelas ruas a céu aberto, o que ocasiona muitos transtornos à população, em especial no período de chuvas. A implantação do asfalto e da rede de esgoto trará mais dignidade e melhores condições de vida para a população que lá reside”, diz trecho da indicação.





Eduardo pediu a instalação de uma faixa de pedestres e um semáforo na Avenida A esquina com Avenida V2 no bairro Distrito Industrial. “O fluxo de veículos nesta avenida é muito alto, muitos dos quais desrespeitam os limites de velocidade impostos pelo poder público colocando em risco a integridade física de motoristas e pedestres que transitam naquela região”.





Também solicitou o patrolamento da Avenida M, localizada no bairro Nova Esperança I. “A rua citada está em situação crítica devido às chuvas que têm caído na capital, dificultando a locomoção de pedestres e veículos, além de colocar a vida dos moradores em risco”.





Troca de lâmpada do poste, localizado na Rua 416, quadra 114 na altura da Casa 26 no bairro Tijucal está entre as indicações apresentadas pelo vereador. “A falta de iluminação ocasiona insegurança para a população que transita no local no período noturno”, destacou.

Stephanie Romero | Assessoria de Comunicação Vereador Eduardo Magalhães