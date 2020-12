Mais de 120 produtores do Estado do Rio de Janeiro participaram da primeira etapa do Programa de Monitoria de Qualidade do Leite IN 76 e 77, da parceria do SENAR Rio e Sindicatos Rurais

Durante a primeira de duas visitas com intervalo de 60 dias, os produtores participantes tiveram sua conformidade com as instruções normativas em vigência verificadas e receberam consultoria especializada para obter um leite de melhor qualidade.

Durante a etapa, o SENAR Rio verificou que aproximadamente 80% dos produtores assistidos não fazem pré e pós dipping e 74% ainda utilizam meios de limpeza dos tetos inadequados, tal como uso de panos. Práticas simples que quando modificadas, refletem imediatamente na qualidade do produto.

Mais de 65% dos produtores atendidos durante 2020 são fornecedores da Cooperativa Agropecuária de Macuco, que possui um programa de bonificação por qualidade que representa a mais no bolso do produtor, R$0,20 por litro de leite. Segundo a Supervisora de Qualidade do Leite da Cooperativa, Camila Zimmer de Assis, o trabalho contribui e muito com a empresa, durante visitas aos produtores de tanques comunitários da região de Bom Jardim, percebemos a mudança e o entusiasmo dos produtores em receber o técnico em todos os currais levando informação e conhecimento.

“Fico até sem palavras para descrever o quão incrível foi a experiência de participar da Monitoria de Qualidade do Leite! Eu conheci lugares maravilhosos, produtores incríveis, e sem contar, a presidente do Sindicato Rural de Trajano de Moraes. O Programa é claro, objetivo, simples e funcional. Gostei da metodologia, de toda a preocupação do SENAR em relação aos produtores, que na minha opinião são merecedores de todo apoio e atenção, e por conta da falta de tempo, pelo imenso trabalho diário, o SENAR Rio proporciona conhecimento, assistência e todo apoio aos mais afastados produtores da região. Minhas palavras são de agradecimento! Fico lisonjeada de fazer parte do SENAR Rio.” Brenna Rotondo, instrutora do SENAR Rio

Segundo a presidente do Sindicato Rural de Trajano de Moraes, que mobilizou mais de 70 produtores de sua região, em menos de três meses e durante a pandemia do novo Coronavírus, o trabalho foi muito gratificante, poder contribuir com pequenos produtores com dificuldade de adequação aos normativos do Ministério da Agricultura não tem preço.

Participam desta etapa do Programa a Cooperativa Mista de Valença de Responsabilidade LTDA, Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Vale do Carangola LTDA – Natividade, Cooperativa Agropecuária de Nossa Senhora do Amparo LTDA – Barra Mansa e Laticínio Ribeiro de Souza – LTDA (Larisol) de Bom Jardim, Laticínio Fazenda do Degredo LTDA de Rio das Flores e Laticínio JC de Volta Redonda.

