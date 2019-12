Mais de 15 mil pessoas prestigiaram o Natal da Gente que encerra a programação nesta segunda-feira (23)

Ônibus climatizados, atendimento à zona rural e obras estruturantes. Estes são alguns dos benefícios previstos no contrato de concessão do transporte coletivo de Cuiabá, assinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro nesta segunda-feira (23). As empresas vencedoras da licitação foram anunciadas nesta quinta-feira (19), após comprovarem, ao longo de três etapas, capacidade técnica e financeira para a prestação do serviço.

As linhas de ônibus foram divididas em quatro lotes, arrematados por quatro empresas distintas. São elas: Integração Transporte LTDA; Caribus Transportes e Serviços LTDA; Rápido Cuiabá Transporte Urbano LTDA e Viação Paraense LTDA. Agora as vencedoras deverão investir em melhorias para o sistema ao longo de 20 anos, prorrogáveis por mais cinco.

“Este é um inédito e histórico para a Cuiabá. Lançada depois de quase 20 anos, esta licitação um dos meus compromissos mais emblemáticos e que tenho alegria enorme em honrar, priorizando a humanização e o respeito às pessoas”, avaliou o gestor.

Pinheiro lembrou que o certame prevê redução na idade média dos veículos de 5.5 para 4.5 anos. Além disso, 30% deles devem ter ar-condicionado a partir do ano que vem. De acordo com ele, a gestão buscou soluções em outras cidades com clima semelhante ao da Capital mato-grossense, como Belém, Manaus e Teresina, estabelecendo para cá o melhor índice de climatização.

“Pedi às empresas que já entrassem com 50% da frota com idade reduzida e ar-condicionado. Nossa meta é de que em até três anos 70% dos coletivos em circulação sejam climatizados, e que, no máximo em cinco anos, estejamos operando com a totalidade da frota climatizada. Cuiabá será a única cidade do país que em curto prazo terá 180 ônibus com ar”, disse.

Há que se destacar ainda avanços na acessibilidade, contemplada na totalidade da frota, e na segurança, uma vez que todos os coletivos contarão com quatro câmeras, (quatro internas e uma externa),contribuindo com o sistema de segurança pública.

Na ocasião também foi anunciada a construção de duas novas estações no Coxipó e no CPA. Ambas seguirão o padrão das estações Alencastro, Ipiranga e Bispo, contando com energia solar, acentos exclusivos, carregador de celular, carregador Wi-Fi e TV com informações sobre a chegada dos veículos. A conservação destas estruturas, assim como a dos terminais ficará sob responsabilidade dos concessionários.

Durante a assinatura o prefeito destacou ainda a transparência com a qual o todo o processo licitatório foi conduzido. “O edital previa que fosse realizada uma audiência pública antes do lançamento, nós fizemos quatro. Além disso, nos sentamos diversas vezes com o Tribunal de Contas do Estado e com o Ministério Público do Estado, para garantir a lisura e a conformidade com a lei.”

O titular da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), Antenor Figueiredo, explica que, partir da assinatura, as vencedoras terão até 180 dias para que comecem a atuar na cidade. Ou seja, os empreendimentos têm até junho para realizar todas as adequações exigidas. Diante disso, o contrato emergencial firmado com as atuais empresas será prorrogado, garantindo o atendimento à população.

Com relação às questões que envolvem a adoção do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) ou o BRT, o prefeito garante que o novo sistema se adequa a qualquer modal escolhido pelo Governo do Estado. “Também por isso a Estação Ipiranga e Bispo Dom José são feitas com material removível. Temos como objetivo não atrapalhar em nada na decisão do Governo do Estado”, finaliza.