Mais de 1,5 mil vagas de trabalho estão abertas em Mato Grosso

A Secretaria de Fazenda (Sefaz), em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRC/MT), realiza nesta quarta-feira (11) e quinta-feira (12.12) palestras com representantes da classe contábil de Cuiabá e Rondonópolis. A agenda tem o objetivo apresentar as alterações realizadas na legislação tributária referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e que passam a vigorar a partir do próximo ano.

Em Rondonópolis, o encontro será realizado na quarta-feira (11), das 14h às 17h, na Câmara Municipal. Já em Cuiabá, o evento acontece na quinta-feira (12), a partir das 14 horas, no auditório do CRC. Os interessados em participar das palestras devem se inscrever no site do CRC.

Dentre os temas tributários abordados nos eventos está a Lei Complementar 631, que dispõe sobre a restituição dos incentivos fiscais. Com a publicação da Lei alguns incentivos, concedidos sem devida aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), foram excluídos e outros, que possuem validade nacional, foram reinstituídos.

Os prazos e procedimentos para solicitar a migração, remissão e anistia, ou adesão aos benefícios fiscais também serão apresentados aos participantes. Para formalizar as solicitações o empresário, ou o seu contabilista, deve acessar o sistema Registro e Controle da Renúncia (RCR), disponível no Acesso Web da Sefaz.

Os percentuais de Margem de Valor Agregado (MVA) para apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado por substituição tributária e a apuração normal com crédito outorgado são outros temas a serem debatidos com os representantes da classe contábil.

As palestras são ministradas por servidores da Sefaz e possuem o formato de fórum, possibilitando que o público participe, dialogue com a pasta fazendária e tire suas dúvidas sobre os temas.

Serviço

Palestra: Lei Complementar nº 631/2019 e Decreto nº 273/2019

Data: 12/12/2019

Horário: às 14h

Local: auditório do CRC/MT

Inscrições: CRC/MT

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Palestra: Atualização na Legislação do ICMS para 2020

Data: 13/12/2019

Horário: 14 às 17h

Local: Câmara Municipal de Rondonópolis

Inscrições: CRC/MT

Entrada: 1 litro de leite