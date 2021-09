Mais de 2,1 mil vagas de emprego estão disponíveis nesta semana em Mato Grosso

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), divulga nessa semana 2.174 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades estão espalhadas em diversas áreas nos 31 postos do Sine instalados em 28 municípios no Estado de Mato Grosso.

Em Cuiabá e Várzea Grande para o público em geral, são 312 oportunidades de emprego para as áreas de: auxiliar de cozinha, gerente de vendas, estoquista, técnico de manutenção de computador, técnico de alimentos, operador de caixa e motorista de caminhão.

Somente para auxiliar de linha de produção e pedreiro estão disponíveis 31 e 28 vagas, respectivamente. Já para as Pessoas com Deficiência (PCDs) estão disponíveis 32 vagas, dentre elas: repositor de mercadorias, ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lojas, operador de telemarketing ativo, lavador de ônibus e auxiliar de lavanderia.

No município de Sinop (a 477 km da capital) são 325 oportunidades disponíveis nas áreas de fiscal de loja, eletricista, orientador de tráfego para estacionamento, serralheiro, vendedor interno, técnico de enfermagem, mecânico de manutenção de máquinas agrícolas e colocador de papel de parede. Vale destacar que estão disponíveis 43 vagas para auxiliar de linha de produção e 20 vagas para consultor de vendas.

Em Rondonópolis (a 216 km da capital) estão disponibilizadas 210 vagas, como: costureira de máquinas industriais, auxiliar de logística, auxiliar administrativo, mecânico de manutenção de máquina industrial, motoboy, repositor – em supermercados, técnico de suporte de ti e eletricista de instalações de veículos automotores. Destacam-se as vagas para servente de obras com 35 vagas.

Para o município de Sorriso (a 416 km da capital) são 194 oportunidades nas áreas de maquiador, jardineiro, carpinteiro, vigilante, motorista de caminhão-basculante, entregador de bebidas (ajudante de caminhão) e armador de ferros. Somente para auxiliar de laboratório de análises físico-químicas estão disponíveis 30 oportunidades.

Já em Lucas do Rio Verde (a 332 km da capital) foram disponibilizadas 156 vagas, como: conferente de controle de produção, camareira de hotel, pedreiro, montador soldador, motorista de caminhão-guincho pesado com munk, auxiliar de cozinha, entregador de gás (ajudante de caminhão) e zelador. Para operador de processo de produção são 80 vagas disponíveis.

Outros municípios como Colíder, Primavera do Leste, Nova Mutum, Pontes e Lacerda e Alto Araguaia somam 496 oportunidades nesta semana.

Segundo Simone Koehler, coordenadora do Sine MT, o intuito do órgão é promover a intermediação de trabalhadores com empregadores para o preenchimento das vagas de emprego. “Os atendentes do SINE buscam orientar os trabalhadores, durante o seu atendimento, no processo de colocação ou recolocação no mercado de trabalho, ressaltando sempre a importância de manter os dados atualizados junto ao SINE, além de reforçar sobre a importância da capacitação profissional.”

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, orientação para emissão de carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.