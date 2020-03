Mais de 3 mil municípios fazem parte do programa de informatização do SUS

O Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde da Bahia (Sesab) confirmaram, na manhã desta sexta-feira (6), o primeiro caso importado do novo coronavírus (Covid-19) no estado. ABr -Trata-se de uma mulher, de 34 anos, que mora em Feira de Santana e retornou da Itália em 25 de fevereiro, com passagens por Milão e Roma. A paciente encontra-se em casa, na cidade de Feira de Santana, assintomática, com orientação de permanecer em isolamento. O monitoramento é realizado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com a vigilância municipal de Feira de Santana. Exame O primeiro atendimento e as amostras foram coletadas em um hospital particular da capital baiana, sendo enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. O resultado laboratorial confirmando o diagnóstico foi concluído hoje. De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, medidas de contenção para evitar mais contaminações estão sendo tomadas. “Trata-se de um caso importado. A paciente contaminou-se na Europa e veio manifestar os sintomas depois de ter chegado ao Brasil. Isso é diferente de haver uma contaminação interna no estado e, portanto, todas as medidas de contenção para garantir que não houve a contaminação de outras pessoas foram e estão sendo tomadas pela vigilância estadual, municipal e Núcleo Regional de Saúde Leste”, afirma o secretário. Balanço no país Com a confirmação do caso na Bahia, o país soma agora nove casos de Covid-19, sendo seis em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo, além do caso confirmado em Feira de Santana. Leia mais: Cinco casos suspeitos de Covid-19 em Mato Grosso Além disso, existe um caso confirmado no Distrito Federal, após exame feito por um laboratório particular. O ministério ainda aguarda a contraprova, realizada por uma instituição credenciada pelo Ministério da Saúde para realizar o exame, para confirmar oficialmente. Trata-se de uma mulher, de 53 anos, que viajou pela Inglaterra e Suíça. Edição: Denise Griesinger

Por Marcelo Brandão – Ontem, quinta-feira, Ministério da Saúde confirmou mais quatro casos de coronavírus no Brasil, totalizando seis em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, o caso confirmado no Espírito Santo entrará no banco de dados do ministério nas próximas horas, mas já está confirmado.

Min. Saúde -O Brasil tem oito casos confirmados de coronavírus. Até agora, são 6 casos em São Paulo, sendo dois deles relacionados com o primeiro caso confirmado do estado. Os outros casos estão no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Um outro caso testou positivo no Distrito Federal, mas aguarda contraprova para confirmação ou não do resultado. Com isso, o cenário nacional muda e o país passa a registrar a transmissão local da doença em São Paulo.

Outros 378 casos foram descartados em todo o Brasil. As informações foram atualizadas nesta quinta-feira (5/3) em coletiva de imprensa com os dados repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o Brasil.

Atualmente, 32 países, além da China, são monitorados pelo Ministério da Saúde por apresentarem transmissão ativa do coronavírus. Com isso, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram agora, as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem pela Alemanha, Argélia, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Reino Unido, Romênia, San Marino, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia e Vietnã.

Até o momento, 378 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados em todo o Brasil. Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

Para manter a população informada a respeito do novo coronavírus, o Ministério da Saúde atualiza diariamente, os dados na Plataforma IVIS, com números de casos descartados e suspeitos, além das definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem em relação a situação epidemiológica.

