Mais de 300 crianças imigrantes estão matriculadas na rede municipal de ensino de Cuiabá

Desde o início da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, em 2017, a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá tem adotado propósitos e planejamento estratégicos, com a finalidade de implementar uma gestão cada vez mais humanizada na educação pública do Município. Isso tem possibilitado a inclusão social e a alfabetização dos filhos de imigrantes que escolheram a capital cuiabana para viver.

Atualmente, 327 crianças venezuelanas, haitianas, peruanas, bolivianas, angolanas, japonesas, inglesas ou de outras nacionalidades estão matriculadas nas 163 unidades educacionais da rede municipal de Cuiabá.

Segundo a coordenadoria de Estatística da Secretaria Municipal de Educação (SME), o número de crianças estrangeiras matriculadas na rede pública do Município tem crescido nos últimos anos, e aumentou consideravelmente nos últimos três. Hoje, estão matriculados regularmente 327 alunos, de diversas nacionalidades, além de 72 estudantes indígenas. Os venezuelanos formam o maior grupo com 113 alunos, seguido pelos haitianos, com 111.

A rede tem ainda dois americanos, dois angolanos, dois argentinos, 17 bolivianos, dois chilenos, sete colombianos, um cubano, cinco dominicanos, 30 espanhóis, um inglês, um irlandês, um italiano, 10 japoneses, cinco paraguaios, dois peruanos e 15 portugueses.

Segundo a Coordenadoria de Estatística, a grande procura por vagas na rede pública por parte dos imigrantes se deve a qualidade do ensino e a oferta da pré-escola, alfabetização e o ensino até o quinto ano.

Recentemente, 28 crianças venezuelanas com idades a partir de 4 anos foram matriculadas em escolas do município. O secretário de Educação Alex Vieira Passos disse que na Educação Infantil, a partir da Pré Escola até o Ensino Fundamental, a rede absorve a demanda por vagas. “A gestão Emanuel Pinheiro trabalha para atender aqueles que mais precisam do poder público e, é com esse olhar humanizado, que estamos criando novas vagas na rede, em especial na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, para atender a todos igualitariamente, cuiabanos e imigrantes”, destacou Alex Vieira Passos lembrando que em parceria com o Ministério Público e outros órgãos e instituições, a Prefeitura de Cuiabá está participando de várias ações no sentido de atender essas famílias.

O Executivo Municipal estuda também a instituição de um comitê intersetorial que irá discutir políticas públicas no âmbito do Município, voltadas para a população imigrante. O comitê deverá seguir o modelo de funcionamento de outras capitais e cidades brasileiras, que passam pelo mesmo problema, o desordenamento e desiquilíbrio populacional.

Vania Joceli Araújo, representante da Educação na ação junto aos venezuelanos e outras populações, falou sobre a ação emergencial junto as crianças imigrantes, principalmente aquelas que estavam em situação de risco, em rotatórias e semáforos da capital e disse que a intenção é ir além. “Nosso objetivo é fortalecer as ações coletivas para que possamos melhorar a situação dessas famílias não só de venezuelanos, mas de outros grupos de imigrantes que estejam vulneráveis, com orientações e apoio”, explicou. A proposta é que integrem o comitê Intersetorial Conselhos Tutelares, Secretarias de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, e Mobilidade Urbana, além da Secretaria Municipal de Educação, entre outros parceiros.