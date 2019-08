Mais de 350 idosos serão beneficiados com o projeto Qualidade de Vida na Terceira Idade

O prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro participaram do lançamento do projeto Qualidade de Vida na Terceira Idade, realizada nesta segunda-feira (26), que tem como objetivo criar um ambiente de socialização para os idosos onde serão ofertadas aulas de bordado, tricô, pintura em tecido, confecção de bonecas e coral.

“Isso é inclusão e justiça social, os verdadeiros pilares da humanização e da nossa gestão em integrar os idosos na sociedade para que eles continuem se sentindo valorizados, principalmente por terem sido eles os personagens que contribuíram para a construção da sociedade atual”, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Na oportunidade, a primeira-dama Márcia Pinheiro confirmou a fala do prefeito, reforçando a preocupação da gestão com ações efetivas e voltadas à terceira idade. “Os idosos são completamente ativos, mas precisam de incentivos para que continuem desfrutando deste período de suas vidas. As atividades desempenhadas pelo poder público em prol dessa geração são cruciais e garantem a longevidade da melhor idade e ainda gerar renda para essas pessoas que já contribuíram com a Capital”, declarou a primeira-dama Márcia Pinheiro.

Serão contemplados 350 idosos de cinco Associações, sendo elas: Associação Menino Jesus, do bairro Jardim Vitória, Associação de Idosos do Novo Milênio, Associação de Idosos Catita, do bairro Nossa Senhora Aparecida e Associação Mato-grossense Pró Idosos, no bairro Poção e Associação Coração de Mãe, no Grande Terceiro. Serão ofertadas atividades totalmente gratuitas, sendo realizadas nas associações com aulas programadas até o mês de dezembro.

A Prefeitura de Cuiabá é parceira do projeto que tem como principal idealizador o Instituto Atitude por meio do Fundo Municipal de Apoio a Política do Idoso (Fumapi) e Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi). “É de fundamental importância projetos como esse que o Fundo patrocina em Cuiabá desde 2017, ressaltando a importante parceria da Prefeitura que tem contribuído para efetivação desse projeto no município ao longo desses anos. Por meio de recursos provenientes da Energisa, em torno de R$ 194 mil reais serão revertidos na execução de mais um ano do projeto”, informou o presidente do Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi) Jerônimo Urei.

O secretário Wilton Coelho informou que seguindo uma determinação da gestão Emanuel Pinheiro em oferecer serviços e ambientes de qualidade a população idosa da Capital, as unidades dos Centros de Convivência dos Idosos (CCI’s) estão sendo reformadas, com previsão de entrega do CCI Padre Firmo programada para os próximos dias e em andamento a unidade Aidee Pereira. Ao todo, o município conta com uma rede de quatro unidades voltada à pessoa idosa. São elas: CCI’s Maria Ignês, Aidde Pereira, Padre Firmo e João Guerreiro. A rede atende mais de 2.000 idosos.

Dona Francisca Nascimento, 66 anos, participa das atividades há dez anos. Para ela, a Associação é um lugar de encontrar os amigos, esquecer os problemas do dia a dia. “Essa notícia que por mais um ano teremos cursos oferecidos pelo projeto Qualidade de Vida na Terceira Idade, como bordados em chinelos é muito bom, pois só com o dinheiro da aposentadoria não tem como investir em outras coisas, a não ser no pagamento das faturas de água, energia, remédio, e não fica barato. Temos sempre que ter algo para ocupar a cabeça. A mente sempre tem que tá funcionando”, comentou.

“Agora chegou a vez da população cuiabana retribuir, demonstrando o nosso amor, carinho e reconhecimento. São por meio de políticas públicas como essa, viabilizadas pela Assistência Social em parceria com entidades é que vamos avançar nesse grau de valorização do ser humano, garantindo além da qualidade de vida, emprego e renda para a comunidade”, concluiu Pinheiro.