Mais de 4 mil pessoas são beneficiadas com novo espaço de lazer no CPA I

Terminou nesta sexta-feira (6), mais um ciclo do Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário). O programa do Governo Federal é oferecido pelo Instituto Federal de Educação (IFMT), em parceria com as Secretarias de Educação do Estado e dos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Executado pelo Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação de Mato Grosso (CEFAPRO), o programa objetiva qualificar e melhorar a formação de técnicos que trabalham em várias frentes da Educação.

Esta edição do programa teve inicio em 2017 com a participação de 690 servidores técnicos da rede publica municipal de Cuiabá, o que representa 95% dos cursistas que participaram da formação. A qualificação envolveu aulas teóricas e práticas nos cursos de Infraestrutura Escolar – com o maior número de inscritos -, Secretariado, Multimeios Didáticos e Alimentação Escolar. “O nosso objetivo é fazer com que o profissional de nível técnico, repense a sua prática cotidiana, e consiga resolver os problemas que a escola vai apresentando, ao longo dos anos”, disse Gerson Luiz de Souza, coordenador do CEFAPRO, polo de Cuiabá.

Gerson falou também sobre a importância da formação e citou como exemplo, o servidor que atua na alimentação escolar que após a qualificação, está mais bem preparado para resolver qualquer situação que ocorra no seu setor, incluindo os relacionados a infraestrutura . “A preparação dos funcionários da educação de Cuiabá, contribui decisivamente para melhorar a oferta de ensino na rede municipal”, disse ele.

Após dois anos de intensa preparação os alunos apresentaram esta semana os trabalhos de Prática Profissional Supervisionada (PPS).

Para a coordenadora do programa na Secretaria de Educação de Cuiabá, Eliene Alves Ferreira, a formação é importante para os técnicos, ainda por que o curso tem o objetivo de quantificar as próprias carreiras funcionais, e quem sabe levar a aptidão do que aprendeu, para a sua vida e no dia a dia. “Outro objetivo do treinamento é que os servidores adquiram conhecimento e posturas como educadores, aumentando a qualidade dos serviços na função de cada um , integrando com a comunidade escolar, com o bairro, e que possam adotar posturas, atitudes e ações com os projetos discutidos aqui”, destacou.

A maior parte dos projetos apresentados como conclusão do curso pelos cursistas estão relacionados às questões ambientais. Entre as propostas, o sabão ecológico que pode levar economia para as unidades educacionais e ainda minimizar os impactos ambientais e, ser trabalhado com a crianças mostrando a importância de cuidar e preservar o meio ambiente. Também foram apresentados trabalhos ligados à coleta seletiva, revitalização de espaços ociosos e, criação de hortas. Todos envolvendo a participação dos alunos.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos disse que na gestão Emanuel Pinheiro, o Programa de Formação Continuada visa a valorização dos profissionais. “A formação no Profuncionário possibilita aos servidores a elevação de nível em suas carreiras, com impacto positivo em seus subsídios e, uma motivação a mais. Eles estão saindo desse curso mais autoconfiantes, acreditando em si mesmo, tendo perspectivas de crescimento na sua carreira e isso é a nossa grande satisfação”, destacou Alex Vieira Passos.