Mais de 6 mil servidores recebem treinamento para uso do sistema de documentos digitais

O Governo de Mato Grosso, por meio da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), já capacitou 6.420 servidores de nove órgãos e entidades para o uso do Sistema Estadual de Produção e Gestão de Documentos Digitais (Sigadoc). Intitulada “Simplificando o SIGADOC: como acessar, criar, visualizar, tramitar e receber”, a série de treinamentos iniciou neste mês de outubro e segue até 10 de dezembro de 2021 como parte do 14º ciclo do “Programa CGE ORIENTA – Estado Íntegro e Eficaz”.

Os treinamentos estão sendo realizados via plataforma Google Meet, com transmissão simultânea pelo YouTube da CGE. Os vídeos ficam disponíveis no canal para consulta e já contabilizaram quase 30 mil visualizações até o momento.

Conforme o secretário adjunto de Auditoria e Controle da CGE-MT, José Alves Pereira Filho, a coordenação de implantação do Sigadoc definiu critérios para selecionar as secretarias contempladas nesta primeira etapa de preparo de servidores para utilização da ferramenta. As escolhas foram baseadas nas diferentes características de cada órgão.

“Nesta primeira etapa, foram selecionados órgãos de diversas características para que pudéssemos demonstrar a capacidade do sistema para atender todos os segmentos de cada órgão do Estado. O sistema, por exemplo, é capaz de atender a realidade tanto de órgãos pequenos quando órgão maiores, com estruturas administrativas desconcentradas, com unidades no interior”, explicou o secretário adjunto.

No entanto, o ciclo de capacitações vai além de instruir os usuários para uma situação automática de como acessar o sistema, criar documentos e visualizar processos. Nas apresentações, os instrutores trabalham para que o servidor identifique e conheça as vantagens do sistema digital na rotina de trabalho, na desconstrução da ideia de uma ferramenta complexa e inacessível, evidenciando que o Sigadoc é uma solução tecnológica que gera excelentes resultados para a gestão, como segurança, transparência, economia e sustentabilidade ambiental.

No que se refere ao incentivo para uma participação mais ativa e produtiva dos servidores, os treinamentos estão sendo realizados pelo Google Meet, plataforma de videoconferência da Google, que permite a interação entre instrutores e os servidores.

Um dos instrutores do treinamento, o auditor Paulo Farias, destaca a receptividade e o empenho dos servidores. “Quando começamos a elaborar o treinamento, estávamos um pouco receosos quanto à receptividade e adesão dos órgãos, considerando que o Sigadoc é algo novo, ainda em processo de implantação. Havia uma visão de que o sistema era algo difícil. Porém, encontramos participação efetiva e engajada dos órgãos”, pontuou.

Outro instrutor da capacitação, o auditor Aprígio Guilherme Miranda de Freitas, também frisa a participação engajada dos servidores e seus respectivos órgãos na adoção do sistema. Para ele, a participação é essencial, levando em conta que a implantação da ferramenta é definitiva.

“Os servidores estão empenhados em aprender. Neste momento, é essencial a participação de todos. Em 2022, de acordo com o decreto publicado (Decreto nº 1.161/2021), todos os processos serão feitos diretamente no Sigadoc. Então, os servidores que não participarem, não conseguirão exercer as suas atribuições”, adverte o auditor.

Para aqueles que, mesmo após os treinamentos ainda tiverem dúvidas quanto ao uso da ferramenta, a Seplag e a CGE têm canais virtuais disponíveis para atendimento.

Chat

suportesigadoc@seplag.mt.gov.br

suportecgesigadoc@controladoria.mt.gov.br

Demais contatos para suporte (Seplag-MT)

Coordenadoria: (65) 3613-3219/ (65) 99699-7970

Gerência Suporte: (65) 99338-1499

Gerência de Validação: (65) 99224-5767

Google Meet: https://meet.google.com/bym-ntez-uar?authuser=0

Confira abaixo o cronograma do treinamento por órgão/entidade: