Mais de 60 artesãos se cadastram durante Circuito Empreendedor

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Secretaria Adjunta da Escola de Governo, retomou nesta segunda-feira (12) as aulas do Programa Liderança e Coaching na administração estadual. O curso “Liderança e coaching para gestores públicos” marca o retorno do programa que concedeu a Mato Grosso o título de pioneiro na implantação do coaching no serviço público.

Em sua 22ª edição e com mais de 450 líderes certificados, a metodologia coaching foi institucionalizada no Executivo estadual como ferramenta de gestão pública, por meio do Decreto nº 1.065/2017.

“A tônica do governo é promover a eficiência da administração pública e nesse sentido a Escola de Governo trabalha visando promover a formação continuada dos nossos servidores em diversas áreas do conhecimento, inclusive na formação de líderes”, comentou o titular da Seplag, Basílio Bezerra.

De acordo com a secretária adjunta da Escola de Governo, Marioneide Kliemaschewsk, o objetivo do programa é “transformar a cultura na administração pública, potencializando os resultados e benefícios que atingem todas as esferas de governo e a sociedade”, disse.

O coaching é uma ferramenta de gestão e liderança que promove o desempenho individual e coletivo e “traz uma melhora nos resultados pessoais e profissionais das pessoas”, explicou a servidora pública e coach idealizadora do programa, Tatiane Barbieri, ao lembrar que a implantação da metodologia no serviço público rendeu enorme visibilidade e reconhecimento nacional para o Estado e até mesmo um convite para ministrar uma palestra no Congresso de Inovação e Serviços Públicos da Espanha, em Madri.

Conforme Barbieri, nesta edição o programa foi relançado com algumas mudanças. As aulas serão ministradas no formato de curso intensivo, sendo quatro módulos por semana, e com foco no desenvolvimento profissional e pessoal de todos os servidores, não apenas daqueles que ocupam cargo de liderança. Uma pesquisa foi aplicada para identificar as necessidades e as expectativas do público participante, acrescentou.

“Todos os servidores precisam estar preparados para serem líderes. Líderes de si mesmos em primeiro lugar, porque quando nos lideramos nós mudamos também o nosso ambiente de trabalho. O programa visa essa mudança de mentalidade, de comportamento, e o uso da filosofia coaching para liderar”, completou a coach.

Com carga horária total de 21 horas/aulas, as aulas da primeira turma do programa seguirão até esta quinta-feira (15). Ao todo, participam 16 servidores. Segundo a Escola de Governo ainda neste mês serão abertas as inscrições para novos alunos e para assegurar a proteção contra a covid-19 a todos os envolvidos as aulas continuarão a ser ministradas com público reduzido.

Mais informações pelos telefones 3613-7745/3642 – Escola de Governo.