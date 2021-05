Mais de 60 obras de arte de 10 artistas negras: Museu da Imagem e do Som recebe Brava Festival até 21 de maio

O Museu da Imagem e do Som (MISC) recebe até o dia 21 de maio a exposição Brava”, o primeiro festival de artes visuais de mulheres negras realizado em Mato Grosso. São mais de 60 esculturas, cerâmicas, pinturas em tela, ilustrações em aquarela, artes digitais, fotografias e artesanatos de diversas técnicas, estéticas e possibilidades criativas, confeccionadas por 10 mulheres artistas negras. As obras estão disponívisl para visitação com entrada gratuita, de segunda a sexta, das 8h às 17h no Misc, localizado no Centro Histórico de Cuiabá.

A exposição presencial segue todas as medidas de biossegurançla, como uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool gel na entrada do espaço. Também é permitido o máximo de 08 pessoas dentro das salas, mantendo o distanciamento mínimo de 02 metros.

Das expositoras, três artistas graffiteiras, ilustradoras digitais e artistas plásticas de Teresina-PI, São Paulo e Rio de Janeiro e sete artistas mato-grossenses: Patty Wolf, Hiasmyn L e Rosa Argilosa foram as convidadas pela curadoria, enquanto que a fotógrafa Carina Valéria, a artesã Maria Auxiliadora, a ilustradora Elaine Fogaça e a designer digital Lia Amazonas foram selecionadas através de convocatória pública.

“O festival não busca, necessariamente, apresentar um panorama da diversidade artística negra. Tão pouco se trata de uma seleção com as principais personalidades negras do cenário regional e nacional. Com todo respeito às nossas ancestrais, nesta ocasião queremos conversar principalmente com as adolescentes e jovens negras. Para isso, a curadoria procurou artistas negras também jovens, em quem podemos nos referenciar. Queremos reunir mulheres estreantes com mulheres experientes. Queremos apresentar para as adolescentes negras, que desenham no caderno agora, que elas podem ser artistas valorizadas e reconhecidas em um futuro muito próximo”, afirma Hiasmyn L, idealizadora do projeto.

O Brava Festival realiza visitas guiadas onde os participantes aprendem mais sobre as diferentes técnicas de artes visuais e sobre o trabalho de cada artista negra que expõe no festival. Este acompanhamento nas visitas pode ser solicitado à organização do evento pelo instagram AQUI. A exposição também atende grupos de instituições públicas e privadas em visitas virtuais guiadas por uma arte-educadora por meio de videoconferência. As escolas e instituições de todo estado de Mato Grosso podem solicitar agendamento de visita online pelo email bravafestival@gmail.com ou pelo telefone (65) 98150-0520.

Além da exposição, o Brava Festival já realizou oficinas, performances, palestras, consultorias e debates online, voltados à capacitação profissional de artistas de Mato Grosso. Foram abordados temas como possibilidades de atuação no mercado das artes, pautas sociais no processo criativo, estilo estético e criação de redes colaborativas. Todas as ações formativas estão disponíveis no site AQUI.

Após o encerramento da exposição presencial, será disponibilizada a exposição virtual, na qual as obras poderão ser visualizadas também no site do Brava Festival.

O projeto foi contemplado pelo edital de Mostras e Festivais da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, por meio da Lei Aldir Blanc em Mato Grosso. A exposição presencial tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá, que disponibilizou o espaço do MISC para realização do evento.

**com informações da assessoria

Serviço:

Exposição de Artes Visuais “Brava”Data: 26 de abril à 21 de maio Horário: 08h às 17h

Local: Museu de Imagem e Som de Cuiabá (MISC)

Rua 7 de Setembro, 1 – Centro Norte, Cuiabá – MT

Classificação: Livre (Uma sala com classificação 16 anos)

Mais informações:

instagram.com/bravafestival

bravafestival@gmail.com

www.bravafestival.com.br

(65) 99608-3792