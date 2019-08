Mais de 780 mulheres de baixa renda participaram dos cursos do Qualifica 300

Um total de 52 equipes participam da 1ª Copa Bom de Bola, Bom de Escola. Os jogos começam neste sábado (10) e seguem até o dia 05 de outubro. O programa Bom de Bola, Bom de Escola, da Prefeitura de Cuiabá, atende 800 alunos matriculados na rede municipal da Capital e é executado pelo Instituto para o Desenvolvimento Econômico, Ambiental, Esportivo e Social de Mato Grosso (IDEAES).

As disputas serão realizadas em quadra e campo. São 28 equipes no futsal e 24 equipes no futebol, divididas em três categorias: 6 a 8 anos; 9 a 11 anos; e 12 a 14 anos. Todas formadas por alunos participantes do programa, dos polos de Cuiabá: Pedra 90, CPA, Coophamil e Dom Aquino. As rodadas acontecem com jogos simultâneos, nas duas modalidades, futebol e futsal, em dois polos diferentes.

O maior número de equipes é oriundo do polo Pedra 90. São 16 no total, sendo 10 no futsal e seis no futebol. Do polo CPA, 15 equipes disputarão a copa, sendo nove do futsal e seis do futebol. Outras 11 equipes virão do polo Coophamil e 10 do Dom Aquino. A organização prevê a realização de 143 jogos, sendo 89 nas categorias do futsal e outros 54 nos gramados.

O presidente do IDEAES, Mário Márcio Pécora, ressalta que a copa tem como objetivo unir os polos e mostrar a dimensão do projeto para as crianças participantes. Ao todo, são 800 crianças e adolescentes matriculados em alguma atividade do programa. “Sem contar que a competição traz uma motivação a mais para estas crianças no desenvolvimento de suas atividades cotidianas, tanto nos treinos quanto nas atividades escolares e familiares, que é o que buscamos. O Bom de Bola, Bom de Escola tem como objetivo a aproximação da criança do esporte, sem excluir a questão familiar e disciplinar”, disse ele.

Por este motivo, além da premiação em medalhas para todos os participantes, e troféus para os primeiros e segundos colocados em cada rodada, de cada modalidade, a copa terá troféu para equipe mais disciplinada (Fair Play) e para o polo campeão geral.

A entrega das premiações será feita durante a festa de comemoração do “Dia das Crianças”, no dia 12 de outubro, em local a ser definido. Neste mesmo dia, acontecerá também o “Desafio entre o Polo Campeão Geral e o Polo Mais Disciplinado”, nas três categorias de cada modalidade.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos falou sobre os resultados positivos do programa, retomado pela gestão Emanuel Pinheiro, e o campeonato, que traz uma motivação maior para os alunos. “O Programa Bom de Bola, Bom de Escola, além da formação esportiva e do apoio pedagógico, tem como objetivo resgatar a história do esporte em Cuiabá e a paixão dos nossos alunos pelos principais times da cidade. Os resultados são positivos em todos os aspectos, tanto na formação dos nossos alunos, por meio do fortalecimento emocional e social das crianças, como em relação a qualidade de vida. O prefeito Emanuel Pinheiro está investindo numa Educação inclusiva, de qualidade que promove melhorias no rendimento escolar e uma verdadeira transformação na vida dos nossos alunos”, ressaltou Alex Vieira Passos.

BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA

O Bom de Bola, Bom de Escola foi retomado pela gestão Emanuel Pinheiro como um projeto. Em 2018, atendeu 400 alunos com atividades realizadas no Complexo Dom Aquino. Este ano, transformado em programa, foi ampliado. Atualmente, atende, nas modalidades de futebol e futsal, 800 crianças e jovens na faixa etária dos 6 aos 14 anos, nas quatro regionais da cidade. As atividades são realizadas em campos e quadras localizados nos bairros Pedra 90, CPA, Coophamil e Dom Aquino.

PROGRAMAÇÃO DESTE FINAL DE SEMANA

Sábado (10/08)

Hora: 07h às 12h

1ª Rodada – Categoria 6 a 8 anos

Polo Coophamil x Polo Dom Aquino

Local: Complexo Dom Aquino

Polo CPA X Polo Pedra 90

Local: Quadra Coberta – Praça do CAIC e Miniestádio Aristotelino Alves Preieiro – Pedra 90