Mais de 93% receberam a primeira dose em Várzea Grande

Mais de 93% dos várzea-grandenses estão imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Outra parcela da população, cerca de 70%, está com a cobertura vacinal completa, ou porque recebeu a segunda dose, ou pela dose única. Desde o começo da campanha nacional de imunização contra o novo coronavírus, ainda no primeiro trimestre deste ano, Várzea Grande soma aplicação de 327.357 doses. A cidade é a segunda maior do Estado em população, com cerca de 290 mil habitantes, segundo censo do IBGE em 2020.

Além de intensificar a aplicação da primeira e da segunda dose, a Saúde municipal foca na imunização de reforço – a terceira dose – que tem como grupo preconizado pelo Ministério da Saúde idosos acima de 60 anos, população com comorbidades de 12 acima e profissionais da saúde.

Hoje mesmo tem mais uma edição do ‘ Corujão da Vacinação’, no Parque Bernek, das 16 h às 22h.

“Chegamos a estes índices graças ao nosso planejamento e à priorização do prefeito Kalil Baracat às ações de vacinação para o enfrentamento a Covid-19. Acredito que esta estabilização sobre o número de casos e, especialmente, a redução de óbitos na nossa cidade, refletem todo o trabalho que estamos desenvolvendo, bem como à eficácia das vacinas. Aprimoramos a cada dia o atendimento à população, estabelecemos parcerias com a Assembleia Legislativa e o Centro Universitário (Univag) para a abertura de pontos de vacinação. Estamos tendo um ritmo constante de vacinação, avançamos sobre as faixas etárias preconizadas pelo Ministério, planejamos o gerenciamento de doses para não haver escassez e buscamos agilidade para imunizar mais pessoas em menor tempo”, comemora Gonçalo de Barros, secretário municipal de Saúde de Várzea Grande.

Gonçalo explica que o foco agora é chegar ao equilíbrio dos grupos elencados, que são a população jovem de 12 anos acima e adultos, para a segunda dose. “Para tanto, voltaremos a editar o ‘Sextou VG’ no próximo dia 29. Mais uma vez vamos intensificar o atendimento ao público alvo para um grande chamamento para a segunda dose e então chegarmos aos índices desejados. A ação vai ocorrer no Ginásio Poliesportivo Fiotão, iniciando às 8h da manhã e indo até a meia noite. Poderão comparecer também as pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose, cujo cadastro será feito na hora, e o foco principal será imunizar àqueles que ainda não tomaram a segunda dose, no Sextou VG”, disse ele, lembrando que poderão ir ao Fiotão também os idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde, população com comorbidade para receberem a dose de reforço.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – Já definimos o Calendário de Vacinação desta semana, e vamos dar ampla publicidade, uma vez que o Ponto do Fiotão volta a funcionar no dia 28. “O ponto ficou desativado para sediar a final da Supercopa Masculina de Vôlei que se encerra hoje. Tão logo seja encerrada a partida, a prefeitura retoma a organização do espaço para voltar a ser um ponto fixo de vacinação”, pontua Barros. O ginásio vai passar por sanitização após os jogos e estará aberto á população no dia 28, das 8h às 16h.

Hoje, terça-feira (26), haverá edição do Corujão da Vacinação, no Parque Bernek, das 16 h às 22h.

Na quarta-feira (27), será aberto o ponto de vacinação do Jardim dos Estados, das 8h às 16h.

Na quinta-feira (28), a vacinação ocorre no Ginásio Poliesportivo Fiotão, das 8h às 16h.

Na sexta-feira (29), haverá a edição do ‘Sextou VG’, com foco na vacinação da segunda dose, no Ginásio Poliesportivo Fiotão das 8h à meia noite.

No sábado (30), a vacinação ocorre no ponto Drive Thru do Parque Berneck, das 8h às 16h.

Podem procurar estes pontos as pessoas agendadas e confirmadas, além dos adolescentes de 12 a 17 anos de idade para a primeira dose, bem como idosos para aplicação da dose adicional para maiores de 60 anos que tomaram a segunda dose ou a dose única há mais de seis meses. A imunização também estará disponível para pessoas com mais de 18 anos que tenham alto grau de imunossupressão.