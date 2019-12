Mais de dez mil pessoas compareceram na chegada do Papai Noel no ginásio Fiotão

O Papai Noel passa a comandar as festividades natalinas em Várzea Grande a partir deste sábado (30) à noite, quando recebeu as chaves da cidade das mãos da prefeita Lucimar Sacre de Campos. Cerca de 10 mil pessoas, entre secretariado, vereadores, crianças, famílias e população em geral participaram da abertura das festividades natalina no coração de Várzea Grande. O projeto “Natal Feliz”, em sua 5ª edição com a magia do Natal está concentrado no espaço externo do Ginásio Fiotão com o Parque de Natal, decoração especial, árvore natalina e presépio. Segue a programação até dia 22 de dezembro. A prefeita deu boas-vindas ao Papai Noel entregando-lhe a chave da cidade.

Este ano, para levar as famílias e atrair moradores de toda a região, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer implantou decoração natalina à base de gotas de luzes na área externa do Ginásio Fiotão e na própria estrutura física do ginásio.

Logo após ser acolhido pelas crianças, o simpático senhor de barbas brancas foi recepcionado pelas autoridades do município e recebeu das mãos da prefeita a chave da cidade. Em seguida, houve a inauguração da casa do Papai Noel, também, da iluminação e dos enfeites que ajudam a compor o clima natalino do local.

Na ocasião, a prefeita fez o seu pronunciamento desejando aos munícipes um Natal e Ano Novo repletos de paz, alegria e prosperidade para todos.

“Que o espírito natalino e a presença do Papai Noel despertem em nossos corações sentimentos de paz, amor e fé para que possamos alcançar paz e prosperidade em nossas vidas neste ano novo que está aproximo de chegar”, disse, a prefeita.

A prefeita conclama a população a acompanhar a programação de Natal desenvolvida pelo Município, visitar, a partir de hoje, 1 de dezembro, a decoração que foi realizada, e também entrar no clima natalino, enfeitando suas casas e pontos comerciais da cidade.

“Trata-se de uma tradição o Natal Feliz, que hoje integra a sua 5ª edição. Natal é tempo de união e reconciliação. Que todos aproveitem este momento para praticar o perdão e estar mais próximo das pessoas que amam. A decoração tem a finalidade de despertar na população o espirito do Natal, trazer turistas para visitar a cidade, além de aquecer a economia local em nosso comércio, gerando assim novas oportunidades de emprego e geração de renda e tributos para o município”, sublinha a prefeita.

Conforme o secretário de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Silvio Fidélis, a prefeita faz questão de promover um Natal com muita alegria, união e solidariedade dentro do contexto da festa em família, que é uma marca registrada da atual administração.

“Por isso a Secretaria está empenhada em elaborar uma programação natalina à altura das expectativas da comunidade e com certeza teremos um Natal com momentos mágicos, tanto para crianças como adultos. Preparamos uma festa com muito carinho para emocionar todas as pessoas que vier participar. Resgatamos a magia do Natal em um dos principais cartões postais da cidade, o ginásio Fiotão”, pontua o secretário.

Acompanhado pela Mamãe Noel e os duendes, o Papai Noel chegou no Parque de Natal trazendo alegria e magia a todos que aguardavam ansiosos pela sua chegada, como os irmãos Douglas e Ricardo Bispo, de 10 e 3 anos respectivamente, moradores do Loteamento Santa Teresinha. “Esperamos muito pelo Papai Noel, a barba dele é bem fofa, ele fez cócegas, abraçou a gente, deu bala e achamos ele muito legal”, contaram os irmãos.

Os adultos também aproveitaram para fotografar ao lado do bom velhinho. “O Papai Noel é magico e a decoração está maravilhosa. A Prefeitura está de parabéns em realizar esta festa linda na cidade”, disse Terezinha da Cruz, acompanhada pela filha Karen e o neto João Antônio, de apenas 5 meses.

A 5ª edição especial do Natal Feliz foi marcada por uma série de atrações culturais, artísticas e interativas muito elogiada pelos visitantes. “Soubemos do evento pelas redes sociais da Prefeitura e logo pensamos em trazer a nossa filha para curtir os brinquedos temáticos. Nossa família é apaixonada pelo Natal e achamos tudo incrível. Superou nossas expectativas”, disse o morador do bairro Marajoara, Paulo Rodrigues, que estava acompanhado da esposa Sônia Lima e a filha Nicole, de 4 anos.

Até o dia 22 de dezembro, moradores e turistas, também poderão se deliciar com a gastronomia diversificada feita por entidades filantrópicas que permanecerão no local, além de visitar o Presépio com o Tema: “É Natal do Menino Jesus”.

O 5º Natal Feliz prossegue até o dia 22 de dezembro. A programação completa está no site institucional da Prefeitura de Várzea Grande www.varzeagrande.mt.gov.br.

No domingo, dia 01/12, a programação também inicia às 19h com apresentação da Banda Municipal de Várzea Grande; apresentação 'Sonho de Natal' com os alunos da EMEB Faustino Antonio da Silva; apresentações de siriri mirim e dança de rasqueado pela Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso (AMFMT); orquestra de violino e saxofone, coral dos alunos da EMEB Salvelina Ferreira da Silva; apresentações de música com participantes do projeto municipal 'Caderno II'; Juventude Ativa e encerramento com a banda Triade.

Por: Cláudia Josép – Secom/VG