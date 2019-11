Mais de mil alunos estão aptos ao mercado de trabalho e Cuiabá têm desemprego abaixo da média

O Coral Educanto, da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, está participando desde o dia 25, em João Pessoa, na Paraíba, do Festival Paraibano de Coros, um dos mais importantes festivais do Brasil, com abrangência nacional e internacional. O encontro que está na sua 17ª edição e vai até o dia 30, acontece na sala de Concertos Maestro José Siqueira, com a participação de cinco mil vozes, distribuídas em 62 corais e seis grupos convidados. Além do festival, o evento conta com debates sobre o exercício e a prática do canto coral no Brasil e o panorama mundial do canto.

A apresentação do Coral Educanto, com 24 vozes, regente e músicos, será nesta quarta-feira (27), com repertório de músicas regionais, como Viola de Cocho, Enchente, Guraná, Pixé e mais duas escolhidas da MPB. O Coral Educanto se apresenta também num encontro paralelo, no município de Ingá, no sábado (30), a partir das 15h, durante o 1º Encontro da Usina Cultural Energisa evento que reunirá mais quatro grupos dos Estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia. “Para nós é muito importante porque estaremos em contato com a cultura de outros coros do Brasil, num ano muito especial para Cuiabá, quando estamos comemorando os 300 anos da nossa Capital, com um coral formado por servidores da Educação, que prezam pela nossa cultura”, destacou Eliane de Castilho, regente do Coral Educanto.

O repertório que será apresentado no Festival Paraibano de Coros, além de ser legitimamente regional cuiabano, comemora também o aniversário do coral, que vai completar três anos de atividades, fato que para a regente, só enriquece a carreira na música, muito embora amadora, de todos os integrantes que irão representar Cuiabá e o estado no evento. Ainda na bagagem, os integrantes do Educanto, além de vontade e talento, vão levar instrumentos tipicamente regionais, como a Viola de Cocho, o Ganzá, o Môcho (banqueta de couro de boi para se tocar), além do violão para acompanhamento das vozes.

Eliane de Castilho contou que, para que o coral pudesse participar do evento, houve uma grande movimentação de amigos e apoiadores como a banda Rasqueia Cuiabá e a Secretaria de Educação, na figura do secretário, Alex Vieira Passos e da adjunta, Edilene Machado que pessoalmente incentivam o coral, além do apoio direto de diretores e servidores. “É a cultura cuiabana sendo levada para fora do estado, com competência, dedicação e entusiasmo”, disse o secretário de Educação, Alex Vieira Passos.

Cada coro terá um tempo de 20 minutos para apresentação com quatro músicas, além das apresentações que ocorrem em vários eventos paralelos. “Estamos empolgadíssimos, dá até um frio na barriga já que é a primeira vez que o coral se apresenta e canta fora de Mato Grosso e, em um dos mais importantes eventos de música do país, com a participação de músicos internacionais, maestros importantes para a música brasileira, então estamos animados e empolgados”, ressaltou Eliane de Castilho que é mestre em música pela Universidade Federal de Mato Grosso.

O Coral Educanto é um projeto da Coordenadoria de Saúde do Trabalhador, que tem como foco a terapia por meio da música. “As nossas reuniões não são chamadas de ensaios, mais sim de encontros musicais, com o objetivo de trabalhar principalmente com servidores que estão em readaptação de função, em tratamento médico, acompanhamento psicossocial ou acometidos por doenças funcionais”, explicou Eliane de Castilho.

Antes de embarcar para a Paraíba, o grupo se dedicou intensamente às reuniões de ensaio na sede da Secretaria, no auditório Maestro China, apurando cada vez mais a técnica de voz e performance. “Estamos todos em contagem regressiva para essa grande missão, a de bem representar a nossa Cuiabá dos 300 anos”, disse Eliane de Castilho, no último ensaio em Cuiabá.

O XVII Festival Paraibano de Coros é uma realização do Governo do Estado da Paraíba, por meio da Fundação Espaço Cultural em conjunto com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a Empresa Coteminas, com apoio cultural de várias outras empresas, além da Associação dos Docentes da UFPB (ADUFPB); da Cooperativa de Créditos (Sicredi/Creduni), do grupo Nord Hotéis, da Empresa Energisa e do Engenho Nobre.