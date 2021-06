Mais de uma tonelada de droga é incinerada em Cuiabá

Foto: Marcos Lopes

O deputado Valmir Moretto (Republicanos) esteve em Brasília (DF), na companhia do secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, para apresentar demandas da faixa de fronteira mato-grossense ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A agenda aconteceu na quarta-feira (14), no Ministério da Justiça e Segurança Pública, no Distrito Federal.

O senador Carlos Fávaro (PSD) e o comandante do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), coronel Fábio Ricas, também estiveram presentes.

Dentre as demandas apresentadas estão a aquisição de um Imageador aéreo, para que seja acoplado em aeronaves de patrulhamento, inclusive com tecnologia ‘flir’, que possibilita a captação de imagem térmica, identificando movimentações noturnas; além de investimento para viabilizar reformas e construção de sedes para a Delegacia de Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE); Delegacia de Fronteira (Defron) e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

Também foi solicitado, em caráter de urgência, a destinação de um helicóptero para a região. O equipamento irá apoiar nas ações policiais e monitoramento.

“A nossa região Oeste e seus municípios sempre necessitarão de atenção redobrada das forças de segurança, devido sua extensa faixa de fronteira. Tivemos grandes avanços no combate à criminalidade com a instalação de câmeras ORC e atuação do Gefron. Somos a porta para Mato Grosso e para o Brasil. Tenho certeza que a ação conjunta trará mais segurança e bons resultados para Mato Grosso”, pontuou Moretto.

Segundo o ministro, as demandas são justas e o Ministério vai ajudar. “A fronteira brasileira é muito importante. Foram várias demandas extremamente justas e importantes para a região de fronteira, para os policiais e para a sociedade mato-grossense. O Ministério vai ajudar, vai atuar, e estaremos juntos trazendo dias melhores aos mato-grossenses”, disse Anderson Torres.

Câmeras OCR – O secretário Alexandre Bustamante destacou a utilização de câmeras de tecnologia (OCR) em pontos estratégicos da fronteira, que foram compradas com dinheiro de emendas do deputado Moretto.

“São as grandes ferramentas de tecnologia na região de fronteira. O deputado Moretto alocou recurso de emenda (parlamentar) e é responsável direto por grande parte das apreensões de drogas. Até o final do ano teremos 10 câmeras em pontos estratégicos para o combate à criminalidade”, destaca Bustamante.