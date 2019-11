Mais quatro equipes entram em campo pelo Bola Cheia nesta quinta-feira (14)

Mais quatro equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14) pelo campeonato de futebol “Bola Cheia”. Com entrada gratuita, as partidas acontecem a partir das 19h no mini estádio do Centro Esportivo Senador Jonas Pinheiro, o “Pinheirão”. O primeiro jogo será entre os times femininos Parque Atalaia e Sucuri, enquanto que a segunda partida será disputada entre os times masculinos CPA III e Jardim Vitória.

A rodada continua com jogos na próxima terça-feira (19) e quinta-feira (21), quando mais oito equipes entram em campo. No masculino, o Dom Aquino enfrenta o CPA I e o Santa Isabel joga contra o Praerinho, na terça (19), no Pinheirão. Enquanto que na quinta (21), as meninas do Jardim Vitória jogam contra as do Cidade Alta e os meninos do Parque Atalaia enfrentam os do Despraiado, no Complexo Esportivo Dom Aquino.

A noite de abertura do Bola Cheia foi realizada no dia 29 de outubro, no mini estádio do CPA I. Para as meninas o sabor de participar do campeonato é ainda mais doce, já que este ano são dez equipes femininas na disputa, equiparação justa alcançada com empenho das jovens atletas, suas equipes técnicas e também dos profissionais da Secretaria Cultura, Esportes e Turismo, sob determinação do prefeito Emanuel Pinheiro.

Todas as equipes ganharam traje completo, além do material desportivo, como bolas e redes para as traves dos campos onde as partidas serão disputadas. O material é fruto de investimento de uma emenda impositiva destinada pelo vereador Marcos Veloso, sob a coordenação da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.

São 400 atletas amadores, divididos em 20 equipes, representando 13 bairros das quatro regiões de Cuiabá: Parque Atalaia, Pascoal Ramos, Jardim Vitória, Cpa I, Cpa III, Dom Aquino, Sucuri, Santa Isabel, Distrito da Guia, Cidade Alta, Praeirinho, Despraiado e Jardim União.

As partidas acontecem em três estádios: Complexo Esportivo Dom Aquino, Centro Esportivo Senador Jonas Pinheiro, o “Pinheirão”, e Mini Estádio do CPA I. A escolha dos locais foi feita com base no objetivo descentralizar as ações de entretenimento, convívio social e qualidade de vida oferecidas pelo Município.

Confira tabela com placar dos jogos da 1ª rodada até o momento: