Mais que posto de vacinação, Centro de Eventos se torna ponto de reencontros entre amigos

Após passarem meses isolados em suas casas, se protegendo do novo coronavírus, centenas de idosos cuiabanos saíram de suas casas para ir até o Centro de Eventos do Pantanal, onde funciona – de domingo a domingo, das 7h às 22h – o polo central da campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”. No local, além da tão esperada dose da vacina, muitos deles ainda tiveram a grata surpresa de reencontrar amigos que há muito tempo não viam, exatamente por conta da pandemia de covid-19.

Eulália da Silva Soares, 87 anos, famosa por seu tradicionalíssimo bolo de arroz e pão de queijo, pratos típicos cuiabanos, reencontrou a amiga Mirtes Monteiro de Oliveira, 89 anos. Elas são vizinhas, moram no mesmo bairro da Lixeira, mas não estavam saindo de casa e só se falavam por telefone. “Ela é minha amiga de muito tempo, minha vizinha. Faz tempo que não a vejo. Eu ia sempre na casa dela, agora faz tempo que eu não vou lá. E não é muito longe onde ela mora, mas não pode sair…”, relata dona Eulália.

Também cuiabana “de tchapa e cruz”, dona Mirtes comemorou o momento. “Com certeza foi bom reencontrar minha amiga, ela é contemporânea comigo, tenho carinho por ela”, afirma. “Espero que Deus e Nossa Senhora ajudem que mandem essa pandemia pra longe porque está entristecendo muitas pessoas”, complementou.

A respeito da tristeza causada pela pandemia, ambas as idosas relataram que o sentimento não é causado apenas pela covid-19, doença que ambas conseguiram não contrair, graças ao isolamento social, mas também pelo distanciamento do convívio social. Dona Eulália, por exemplo, revela que chegou a ficar depressiva. “Desde o começo fico presa! Estava sempre acostumada ali no meio das pessoas… Fiquei muito depressiva mesmo! Mas valeu a pena porque, graças a Deus, não peguei nada. Meus filhos e netos cuidam muito de mim”, relata.

Leide Bruno Nogueira Borges e Sueko Tsuchiya, ambas de 87 anos, também puderam se rever na espera pós-vacina, na quinta-feira (11), após longos meses de isolamento. Dona Sueko sofre de mal de Alzheimer e não lembrou da colega, mas dona Leide sim. Nenhuma delas contraiu covid-19 devido a todos os cuidados que suas filhas, Kátia Regina e Emília Seiko Taki, que também são amigas há muitos anos, tiveram com as idosas. “É uma vacina que renova a esperança! A gente estava numa expectativa muito grande por esse dia! Ela estava basicamente isolada, pouquíssimo contato com o restante da família. Graças a Deus, ela não contraiu o vírus e penso que, mesmo após a segunda dose, todo cuidado é pouco. Eu acho que tem que manter o distanciamento, os cuidados que ela tem até agora”, opina, Emília, filha de dona Sueko.

Vacina Cuiabá

A campanha de imunização contra a Covid-19 “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar” teve início no dia 20 de janeiro, com a vacinação dos trabalhadores da saúde que atuam no atendmento a pacientes com covid-19 e foi sendo ampliado para demais trabalhadores da saúde. Na semana passada, 411 idosos que vivem em asilos e seus respectivs cuidadores foram imunizados pela equipe do programa Constultório na Rua. Nesta quint-feira (11), teve início a vacinação dos idosos com 85 anos de idade ou mais, grupo que compreende 2.460 cuiab anos.

A campanha ocorre diariamente, das 7h às 22h, no Centro de Eventos do Pantanal. Para se vacinar, alem de fazer parte do grupo prioritário de cada fase, é preciso estar com o cartão do SUS atualizado e fazer agendamento no site Vacina Cuiabá (vacina.cuiaba.mt.gov.br), clicando no banner que aparece no topo do portal da Prefeitura de Cuiabá.