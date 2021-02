MANDIOCA/CEPEA: Clima favorece colheita, e preços têm leve queda

Cepea, 17/02/2021 – A diminuição das chuvas nas principais regiões produtoras de soja permitiu o avanço da colheita da safra 2020/21. De acordo com pesquisadores do Cepea, esse cenário atrelado às desvalorizações externas e do dólar vêm pressionando as cotações domésticas do complexo soja. Já para o médio e longo prazos, a paridade de exportação no Brasil e os valores futuros internacionais apontam preços firmes para a oleaginosa, o que se deve à rápida diminuição nos estoques norte-americanos da soja. A produção brasileira segue estimada em volume recorde – de 133 milhões de toneladas pelo USDA, e de 133,81 milhões de toneladas pela Conab –, mas a qualidade a ser colhida ainda é incerta. Os produtores consultados pelo Cepea relatam que parte da soja recém-colhida apresenta qualidade avariada, como resultado do clima desfavorável durante o desenvolvimento do grão. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br