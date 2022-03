MANDIOCA/CEPEA: Com clima seco e baixo teor de amido, produtor se retrai

Cepea, 02/03/2022 – A guerra entre Rússia e Ucrânia elevou com força os preços internacionais dos grãos, tendo em vista que o conflito gerou preocupações com a oferta global de produtos como milho e trigo – as tensões no leste europeu prejudicam as exportações de cereais pela região do Mar Negro. No mercado doméstico, segundo informações do Cepea, apesar das valorizações externas, os preços do milho ficaram praticamente estáveis no Brasil na semana passada. Compradores se mantiveram afastados do mercado, e vendedores seguiram concentrados nas atividades de campo, seja na colheita da safra verão ou na semeadura da segunda safra. Entre 18 e 25 de fevereiro, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa (região de Campinas – SP) subiu 0,88%, fechando a R$ 97,34/sc de 60 kg na sexta-feira. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)