MANDIOCA/CEPEA: Com expectativa de alta nos preços, produtores adiam negócios

Cepea, 1º/11/2021 – Os preços do óleo de soja, que estão em alta expressiva desde o ano passado devido à maior demanda, à valorização do petróleo, às altas externas e também dos prêmios de exportação do Brasil, renovaram os recordes nominais da série do Cepea, iniciada em julho de 1998. Segundo dados do Cepea, em termos reais (médias deflacionadas pelo IGP-DI de setembro/21), os atuais preços do óleo de soja são os maiores em um ano. E a demanda mundial por óleo de soja também segue crescente, atingindo volumes recordes. Na safra 2020/21, a produção global de óleo de palma (principal concorrente do óleo de soja) foi a menor desde a temporada 2017/18, segundo o USDA, levando consumidores a adquirirem maior volume de óleo de soja. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)