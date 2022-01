Manejo de uvas: atenção do começo ao fim

Nesta sexta-feira (14.01), o município de Primavera do Leste recebe o Dia de Campo ECR Soja MT Safra 21/22. O evento será realizado no Campo Experimental do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAmt) no período da manhã, em dois grupos, um às 8h e outro às 09h. Na segunda-feira (17.01), o Dia de Campo será realizado no Centro de Treinamento de Sorriso.

O evento é uma realização da Fundação Pró-Sementes em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), e apoio do IMAmt.

Serão demonstrados os ensaios de cultivares em rede de soja com 40 cultivares comerciais em duas épocas de semeadura. O evento é destinado a técnicos e produtores rurais no intuito de discutir sucintamente sobre as cultivares que estão sendo avaliadas a campo, metodologia utilizada, abrangência do projeto e como será a divulgação destes dados.

Serviço

Dia de Campo ECR Soja MT Safra 21/22

Data: Sexta-feira, 14 de janeiro (1º grupo das 8h às 8h45 e 2º grupo das 9h às 9h45)

Local: Campo Experimental Primavera do Leste – IMAmt

Data: Segunda-feira, 17 de janeiro (1º grupo das 8h às 8h45 e 2º grupo das 9h às 9h45)

Local: Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Sorriso – MT

Fundação MT em Campo

Nesta quarta-feira e quinta-feira (12 e 13.01), a Fundação MT promove o evento Fundação em Campo 1ª Safra em Sorriso. O evento será das 7h às 12h e das 13h às 17h, sentido Trevo do Pontal do Verde – MT 242. A organização informa que não será servido almoço no local.

Dentre os assuntos abordados estão o manejo de sugadores no sistema soja/milho: Mosca Branca/Percevejo, manejo de plantas daninhas no sistema de produção, manejo de mancha alvo na cultura da soja, critérios para redução da adubação em anos de alto custo de fertilizantes, vitrine de cultivares e anomalia das vagens.

Todos os temas serão discutidos por representantes da Fundação MT, que é parceira do Senar-MT.