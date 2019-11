Maratona de audiovisual propõe desafios para projetos em bibliotecas e museus

Museus e bibliotecas inseridos na história de filmes, séries e/ou games, dentro de uma proposta de valorização da leitura e da história de Mato Grosso. Esses são dois dos desafios que serão propostos aos participantes do evento HackAthon, uma maratona do audiovisual que utilizará estratégias de marketing para desenvolver projetos de personalização e inserção de produtos e/ou marcas em narrativas exibidas no cinema, televisão e internet.

A maratona está inserida na programação da Semana de Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), entre os dias 02 e 06 de dezembro. A participação é gratuita, mas é preciso fazer inscrição prévia.

O evento HackAthon Audiovisual é promovido pela startup Filmjoin, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), ZF Comunicação e UFMT. Ao todo, serão propostos seis desafios de audiovisual durante a maratona. Os desafios culturais são ‘Incentivo à leitura nas bibliotecas de Mato Grosso’ e ‘Fazendo história nos museus de Mato Grosso’. Os demais propõem soluções para o descarte correto de resíduos sólidos, para o escritório de inovação da UFMT, e outros dois são voltados à promoção de uma empresa de transporte e de uma cervejaria.

O desafio nas bibliotecas propõe criar personagens em um mundo de leitura, no qual o imaginário do leitor e sua relação com as pessoas que trabalham no espaço cultural são a fonte de inspiração para o projeto. Outra ideia pode ser adaptar um livro para o audiovisual. No caso dos museus, a proposta é aproveitar o ambiente para contar a história de Mato Grosso, utilizando os cenários, o sentimento dos visitantes e mostrar o que está por trás dos grandes personagens retratados ali.

De acordo com a superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secel, Keiko Okamura, o evento é voltado para profissionais e estudantes que tenham interesse em atuar no audiovisual e viver essa experiência de conhecimento e trocas, além de aproveitar uma oportunidade para estabelecer uma rede de relacionamento no mercado.

“A ideia é reunir profissionais e estudantes de diferentes áreas para compartilhar e interagir, formando times que irão focar na aceleração dos projetos de conteúdo para a produção e distribuição no mercado audiovisual”.

HackAthon Audiovisual

Durante a programação, haverá palestras sobre conteúdos de marketing no audiovisual e criação de projetos, exibição de filme e debates a partir dos desafios propostos pelos organizadores. Ao final, os participantes irão fazer um plano de negócio, contendo estratégias de marketing que incluem personalização e inserção de produtos dentro de narrativas e cenas de filmes, videoclipes, games, entre outros.

Técnicos do Programa Mato Grosso Criativo, produtores e consultores que atuam no audiovisual mato-grossense, além de professores da UFMT irão oferecer orientação aos participantes. Os melhores planos de negócio receberão prêmios como forma de incentivo. Mas, vale lembrar, todos os participantes terão um retorno com avaliação técnica dos consultores sobre pontos fracos e melhorias nos projetos.

Hackathon, originalmente, é um termo usado na tecnologia da informação para descrever uma maratona de programação na qual hackers se reúnem para explorar dados, desvendar códigos e sistemas, discutir ideias e desenvolver projetos de software ou mesmo de hardware.

Serviço

Para saber mais sobre o evento, os desafios propostos, a programação e fazer inscrições, acesse este link: https://bit.ly/2XYZcPo

Mais informações: (65) 3612-0240 (Superintendência de Desenvolvimento da Economia Criativa), labfilmjoin@gmail.com e (11) 97572-7404 – Whatsapp Filmjoin