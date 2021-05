Maratona de Inovação na Apicultura aborda possibilidades de negócio com abelhas sem ferrão

O Brasil conta com 400 espécies de abelhas “sem ferrão”, as chamadas meliponinas. E estudos indicam que 21 delas habitam o Rio Grande do Sul, como as mirins, jataís, manduris e mandaçaias. Ainda que tenham seu ferrão atrofiado, elas são importantes polinizadoras, formam colônias, produzem mel diferenciado de altíssima qualidade e própolis.

De posse dessas informações, o programa Juntos Para Competir promove, na próxima terça-feira (25), a 5ª live da Maratona de Inovação na Apicultura. Dessa vez, o objetivo é investigar a Meliponicultura como uma atividade comercial.

Na ocasião, o supervisor do Senar-RS Ricardo Lopes de Almeida conversará com a professora titular e pesquisadora na área de Ecologia de Abelhas da PUCRS Betina Blochtein e com a zootecnista Maristela Mendonça Krügel, da Consultoria Agronegócios Loreto & Krügel. A ideia é esclarecer produtores sobre as espécies existentes, o impacto dessas abelhas no meio e a possibilidade de usá-las em negócios sustentáveis.

“Também falaremos das principais espécies de interesse econômico aqui do Estado, do tipo de caixas a serem utilizadas, as formas de adquirir os enxames, seja de meliponicultores credenciados ou caixas-iscas. Também é importante saber o local onde o meliponário vai ser implantado e os principais cuidados com esses indivíduos, alimentação no inverno a proteção com a caixinha, e a prevenção aos forídeos, um tipo de mosca que invade a colmeia”, antecipa Maristela.

Caberá a professora Betina Blochtein discorrer sobre os riscos de cruzamentos com espécies forasteiras, além da questão comercial em si: quanto o meliponicultor pode obter com a produção de mel, própolis e colmeias dessas delicadíssimas espécies? Para saber, basta sintonizar no canal do Senar-RS no YouTube na próxima terça-feira (25), 19h30min.

Juntos para Competir

O Programa Juntos para Competir nasceu da parceria entre a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Desde 2003, as três entidades se articulam para promover o desenvolvimento do agronegócio gaúcho.

Atualmente, cerca de 4 mil produtores de diversos segmentos são beneficiados por ações de metodologia coletiva. No setor de apicultura, são 35 os contemplados, no Vale do Taquari e Rio Pardo. As ações desenvolvidas têm foco na qualificação da gestão, no aumento de produtividade, produção de qualidade, inserção de novas tecnologias, estímulo ao consumo interno e busca pela diferenciação.

MARATONA DE INOVAÇÃO NA APICULTURA

O quê: LIVE – Abelhas sem Ferrão: Negócio Sustentável

Quando: terça-feira (25), 19h30min

Onde: Canal do Senar no YouTube (www.youtube.com/SenarRioGrandedoSul)

Participantes:

Ricardo Lopes de Almeida, supervisor do Senar-RS

Betina Blochtein, professora titular e pesquisadora na área de Ecologia de Abelhas da PUCRS

Maristela Mendonça Krügel, zootecnista da Consultoria Agronegócios Loreto & Krügel

*Esse texto pode ser livremente reproduzido mediante crédito a Senar-RS/Padrinho Conteúdo