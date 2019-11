Marcelândia tem parecer favorável do Pleno e alerta sobre limite máximo da LRF

Assunto:CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

Interessado Principal:PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA

MOISES MACIEL

CONSELHEIRO INTERINO DETALHES DO PROCESSO INTEIRO TEOR VOTO DO RELATOR ASSISTA AO JULGAMENTO

Marcelândia gastou 53,69% da Receita Corrente Líquida com pessoal, em 2018, bem próximo do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%. Diante do quadro, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer favorável à aprovação das contas anuais de governo de Marcelândia do exercício de 2018, sob a gestão de Arnobio Vieria de Andrade. O prefeito, no entanto, foi alertado de que ultrapassar o limite máximo da LRF poderá dar causa ao cometimento de irregularidades fiscais, situação essa que sujeitará a respectiva autoridade responsável a sanções.

Em sessão extraordinária no dia 7 de novembro, o Tribunal Pleno julgou as contas (Processo nº 167037/2018 e 194123/2019 – Apenso Previdência) de Marcelândia e acompanhou, por unanimidade, o voto do relator, conselheiro interino Moises Maciel, pela emissão de parecer favorável.

Foram divulgados outro números do município, que aplicou o equivalente a 29,67% da receita em educação, 68,64% dos recursos do Fundeb na valorização dos profissionais do Magistério, e 29,08% nas ações de saúde, cumprindo os limites constitucionais e legais.

Algumas irregularidades apontadas pela equipe técnica foram mantidas e a atual gestão recebeu determinações do relator. Entre elas, que realize a verificação e compatibilização entre os demonstrativos contáveis, a fim de evitar informações distorcidas e/ou equivocadas; realize estudo de viabilidade orçamentária e financeira, a fim de verificar se os órgão e poderes vinculados ao RPPS possuem capacidade de honrar com o plano estabelecido; e estabeleça metas de melhorias ao indicador de cobertura das reservas matemáticas, por meio de efetivo plano de amortização do déficit atuarial.