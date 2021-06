Marcha a Brasília é cancelada devido à pandemia da covid-19

Crédito: Vicente de Souza

Pelo segundo ano consecutivo não será realizada a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, considerado o maior evento municipalista do país. A edição de 2021, programada para outubro, foi cancelada por decisão da nova diretoria da Confederação Nacional de Municípios, que assumiu nesta segunda-feira. A deliberação foi durante reunião do Conselho Político da instituição que considera os riscos epidemiológicos e o cenário de incerteza provocado pela pandemia da covid-19.

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, que integra a diretoria da CNM, disse que a decisão é muito acertada, considerando a emergência em saúde pública que já provocou mais de 460 mil mortes no país. “A crise sanitária exige a máxima atenção e cuidado de todos. Grandes eventos se tornam um ambiente ideal para a proliferação do vírus e consequente aumento de casos e óbitos. Por isso o cancelamento é prudente e necessário”, assinalou, ponderando que o movimento municipalista continuará mobilizado pelo atendimento da extensa pauta de reivindicações.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, avalia que o cenário no país ainda deverá impossibilitar a realização do evento com segurança neste ano. Anteriormente, a edição de 2021, prevista para maio, havia sido adiada para outubro. Também por causa do cenário de pandemia, o evento foi cancelado em 2020. A última edição da Marcha, que tradicionalmente é anual, ocorreu em 2019 e reuniu mais de 9 mil participantes. A expectativa é que o evento, considerado o maior encontro municipalista da América, volte a ser realizado no primeiro semestre de 2022.

A primeira edição da Marcha aconteceu em 1998 e desde então, foram 22 edições. Já na primeira edição, mais de mil prefeitos mostraram a força do municipalismo quando marcharam até o Palácio do Planalto para apresentar uma pauta de reivindicações. No entanto, foram recepcionados pela segurança do governo, policiais militares e cachorros. O movimento municipalista não parou e, nos anos seguintes, seguiu mobilizando e reunindo ainda mais representantes nas Marchas.

Atualmente, o evento voltado para os gestores municipais recebe ainda especialistas e representantes do governo federal, incluindo presidentes da República, membros do Congresso Nacional e ministros do Judiciário. Assim, a cada ano, a pauta de demandas municipalistas tem um momento único para ser tratada com o Executivo, o Legislativo e o Judiciário da esfera federal.

A AMM sempre participou do evento, liderando os prefeitos de Mato Grosso, organizando reuniões com a Bancada Federal, e outras ações para viabilizar o atendimento da pauta municipalista.