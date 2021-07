Marcha para Jesus reúne fiéis em carreata na capital paulista

Pelo menos 1,2 mil pessoas estão reunidas no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na Zona Norte da capital paulista, para participar de um show musical promovido dentro da Marcha para Jesus, que acontece todos os anos. Pela segunda vez consecutiva, ao invés dos participantes percorrerem o trajeto pelas ruas da cidade a pé, a marcha foi feita com as pessoas dentro dos carros.

Para participar do show, no formato drive-in, os carros tiveram que ser cadastrados previamente. Em cada veículo é permitido quatro ocupantes. A ideia é que os participantes interajam com o show tocando buzinas.

A carreata saiu do Obelisco do Ibirapuera às 14h. Representantes de várias denominações evangélicas participam para orar pelo Brasil. O evento conta ainda com quatro trios elétricos que levaram bandas para animar o percurso. Os caminhões de som registraram número limitado de pessoas.

Show

No show, no Anhembi, se apresentam nomes consagrados da música gospel como Renascer Praise, Daniela Araújo, Kemuel, Juliana Silva, André e Felipe, Kemily, Ton Carfi, Gabriel Guedes, Leandro Borges, Isadora Pompeo e Casa Workship.

O evento também será transmitido pelo YouTube e Facebook e pelas emissoras oficiais da Marcha para Jesus – Rede Gospel de Televisão e Rádio Gospel FM.