Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis e artistas gospel, em Várzea Grande

Cláudia Joséh – Cerca de 5 mil pessoas prestigiaram a “Marcha para Jesus 2019” neste sábado, 24, em Várzea Grande, evento que reuniu multidões de evangélicos de diferentes igrejas em sua 1ª edição. A Marcha tem como foco trazer unidade para as igrejas de Várzea Grande, abençoando todas as famílias da cidade e região. Também tem como objetivo central, que o nome de Deus seja adorado e exaltado. A concentração ocorreu na Praça da Todimo e percorreu Avenidas da cidade, com trio elétrico, até o palco principal, no bairro Ipase, com shows de música gospel, adoração e pregações.

O objetivo do encontro é reunir cristãos evangélicos na disseminação do evangelho, em sua essência. O evento foi organizado por uma comissão de Pastores e Líderes Evangélicos de Várzea Grande – COMOPLE/VG e teve apoio logístico da Administração Municipal.

A prefeita, Lucimar Sacre de Campos, participou do evento cristão e agradeceu a participação maciça da comunidade evangélica da cidade. “Quero parabenizar todas as denominações e comunidades evangélicas pela coragem de concretizar esse evento “Marcha para Jesus”, que agora é oficial no calendário municipal e reforço o apoio do município para a realização do evento”, disse.

Lucimar Sacre enfatizou que a comunidade evangélica desenvolve diversos trabalhos sociais importantes na cidade, os quais, integram a Rede Socioassistencial do município. “Agradeço a todos pelos trabalhos que as igrejas prestam na área da educação, da assistência social, dos direitos humanos cuidando das famílias de nossa cidade. Os trabalhos que fazem ajudam a levar a fé e os valores à nossa população, além de resgatar os princípios na nossa sociedade. Parabéns, pela primeira edição da marcha que reuniu milhares, que no próximo ano este público seja bem maior. A cidade recebe a todos de braços abertos”, pontua.

O pastor Oswaldo Coutinho, presidente da Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, concedeu a benção apostólica na 1ª Marcha para Jesus. “A iniciativa é uma ideia, que se tornou projeto e foi aprovado pelos parlamentares da cidade. Abençoamos as autoridades políticas constituídas, autoridades religiosas e os integrantes da Comissão que se uniram para colocar este projeto em prática e contemplar toda a comunidade cristã do município. Deus olha para nossa prefeita, instrumento que o Senhor usa para abençoar nossa sociedade, que ela sempre tenha esse olhar de justiça social. Que nossos representantes tenham ideias e projetos que nasça antes de tudo, no coração de Deus, para abençoar nossa sociedade trazendo segurança, moradia, emprego para o povo. Os pastores de nossa cidade que juntos com a igreja labutam e guerreiam por prosperidade integral do ser humano. Que nossa cidade esteja em sintonia com espírito de união. Abençoo todos desta cidade e que Deus seja glorificado”, ministrou o pastor.

O evento gospel contou com praça de alimentação, brinquedos infantil, apresentação de cantores gospel locais e nacionais, danças, de bandas musicais dos ministérios de Várzea Grande. O evento, de acordo com os organizadores, foi um dos mais grandiosos já realizado no município.

O presidente do COMOPLE/VG, pastor Lázaro Levanti, falou que o evento na Cidade visa reunir os cristãos, que oram pelos familiares, amigos e autoridades do município. Para ele, esse é um movimento pacifico onde Jesus é declarado como Senhor da Terra. Ele destaca que a Marcha para Jesus conseguiu atingir o seu objetivo que era reunir todas as igrejas, através da união pela fé independente da religião, contando com a participação da população com envolvimento de todas as faixas etárias. ”Nossa ideia foi realizar um evento com a participação de todas as igrejas do município, com o intuito de levar a população um evento diferenciado, e conseguimos atingir esse objetivo”, destaca.

A jovem cristã, Letícia Souza, disse que eventos como este devem ser realizados no município com mais frequência. “A marcha é um sonho antigo da comunidade cristã, estou muito feliz em participar deste ato voltado a fé e adoração a Deus. Várzea Grande abriu as portas para Deus entrar, com isso, grandes coisas irão acontecer e Deus cumprirá seu propósito nesta cidade. É de extrema importância que eventos que prezem e zelem pela família sejam cada vez mais prestigiados e promovidos na cidade”.

A “Marcha para Jesus” surgiu em Londres em 1987, quando o pastor Roger Forster reuniu diversas pessoas para demonstrarem a manifestação de fé por Jesus. No Brasil a ideia foi trazida pela Igreja Renascer em Cristo. Em 1993 aconteceu a primeira “Marcha para Jesus” em São Paulo, que se espalhou pelo resto país. Em Várzea Grande, o dia foi instituído pela Lei 39/2019, Dia Municipal da Marcha para Jesus. Vale lembrar que a Marcha para Jesus, é aberta a população e faz parte do calendário oficial religioso da cidade. O evento ocorrerá todo ano, em agosto, promovendo a unidade das igrejas evangélicas do município.