Marco Zero: Resgate histórico e cultural do São Gonçalo Beira Rio; veja fotos

Com a entrega do Monumento das Monções e da Praça Cândido Manoel da Silva, a comunidade São Gonçalo Beira Rio ganha um novo atrativo turístico para valorizar a cultura e tradição da região, que foi reconhecida como Marco Zero da capital mato-grossense. O espaço foi entregue pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, na noite desta sexta-feira (11), reforçando o compromisso da gestão com a cultura cuiabana e com o fomento do turismo local.

A obra foi realizada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Secretaria de Obras Públicas e a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana. No local foi instalado o Monumento das Monções, que representa os três batelões, embarcações esguias que percorriam as águas do Rio Cuiabá. O monumento medindo 17 metros foi criado pelo arquiteto e desenhista Moacyr Freitas e desenvolvido pela arquiteta Jacqueline Rachid Jaudy, para relembrar a chegada dos primeiros bandeirantes a Cuiabá. A praça que envolve todo o entorno da obra leva o nome do mestre da Cultura Popular e um dos fundadores do grupo Flor Ribeirinha, Cândido Manoel da Silva, “Seo Candí”, que nasceu em 1928 na comunidade São Gonçalo Beira Rio.

O espaço recebeu a revitalização completa com mirante para o rio Cuiabá, academia ao ar livre, palco para apresentações culturais e outros monumentos que remetem a cultura cuiabana. “É no São Gonçalo Beira Rio que nasceu o grupo Flor Ribeirinha, é onde temos as melhores peixarias de Cuiabá, onde temos as mais belas ceramistas, ícones da nossa cultura e da nossa arte, onde estão os nossos pescadores representantes das nossas origens, foi aqui onde tudo começou. E agora terá essa obra de arte da genialidade e do talento do grande cuiabano Moacyr Freitas, que eterniza o valor, a importância e a identidade cultural de São Gonçalo Beira Rio e a genialidade e talento de um dos maiores arquitetos da história do nosso Estado, levando a história de Candi e de um povo sedento de progresso, humilde, honrado e trabalhador”, disse o prefeito.

Confira fotos do local na galeria abaixo