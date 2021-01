Marcrean fala sobre liderança na Câmara e regularização fundiária

As pessoas que ainda não realizaram a atualização do cartão do SUS devem atualizá-lo o quanto antes, para poderem participar da campanha de vacinação contra o coronavírus, que está em fase final de preparação em todo o país. A atualização do cartão antes do começo da campanha é fundamental para evitar filas no momento da vacinação e para que a ação seja realizada da maneira mais rápida possível, evitando aglomerações.

A orientação do Ministério da Saúde é que toda a população realize esta atualização por meio do aplicativo Conecte SUS, disponível gratuitamente nas lojas virtais de aplicativos nos celulares . “O Conecte SUS é uma ferramenta do Governo Federal e plataforma oficial de comunicação entre o cidadão e o Sistema Único de Saúde. Nele, o cidadão tem acesso a todo o histórico de vacinação, bem como consultas e exames feitos na rede pública. Importante frisar que aqueles que ainda não possuem o cartão do SUS também devem baixar o aplicativo, que vai gerar o cartão de maneira digital. Como possivelmente a vacina será disponibilizada apenas na rede pública, todos que fazem parte do público alvo precisam ter o cartão do SUS”, explicou a secretária.

Ozenira ressalta que aqueles que não conseguirem baixar o aplicativo, podem fazer a atualização no posto de saúde mais próximo de sua residência. “Todas as unidades Básicas de saúde podem fazer a atualização ou fazer o cartão para quem ainda não possui. Nós pedimos às pessoas que têm condições de fazer pelo celular, que o façam, mas se não for possível, é só ir até um posto ou centro de saúde e solicitar”, disse.

Confira abaixo o passo a passo para baixar o aplicativo e fazer o cadastro:

1) Vá uma das lojas de aplicativos e procure por Conecte SUS. Instale o app no smartphone e abra;

2) Ao abrir o aplicativo, ele vai pedir login e senha, caso você já tenha cadastro. Se você não lembra se tem, basta digitar o CPF que o sistema fará a conferência;

3) Se você não tem, será dada a opção de criar o cadastro e você pode escolher a forma de login;

4) Uma tela deve pedir a verificação de alguns dados, como mês de nascimento, nome da mãe etc.;

5) Para ativar a conta, você receberá um código. Mas antes você deve escolher se quer receber por e-mail ou SMS, indicando também o endereço de e-mail ou número de telefone;

6) Digite o código no campo indicado;

7) Então, o sistema pedirá a criação de uma senha;

8) Depois disso, será necessário informar um endereço de email;

9) Um código será enviado para esse endereço de e-mail;

10) Pronto, seu cadastro está criado.

ALERTA

A Secretaria Municipal de Saúde alerta a todos que nem a Prefeitura e nem o Ministério da Saúde estão entrando em contato com a população espontaneamente para fazer a atualização do cartão do SUS ou para pedir dados dos cidadãos. Já há notícias sobre esta prática, onde golpistas enganam as pessoas para clonar seus telefones. Apenas quem fizer a instalação do aplicativo Conecte SUS receberá uma mensagem para ativar a conta. Portanto, quem receber alguma mensagem sem ter baixado o aplicativo, simplesmente ignore.