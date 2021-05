Marcus Brito Junior é escolhido relator da CPI dos Medicamentos

Carol Siqueira/Secom Câmara

Nesta segunda-feira (10.05), funcionários da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital de Mato Grosso, Cuiabá, começaram a vacinar os trabalhadores do transporte coletivo contra a Covid-19. O prefeito Emanuel Pinheiro, havia anunciado a inclusão dos trabalhadores na lista dos prioritários para vacinação no dia 03 de maio. Na ocasião, de forma simbólica, 11 trabalhadores que fazem parte do grupo de pessoas em vulnerabilidade social, catadores de recicláveis, carroceiros, motoristas do transporte coletivo e garis, tanto da coleta quanto da varrição de rua, foram vacinados. Mas os motoristas de ônibus só começaram a ser vacinados, de fato, nesta segunda-feira.

O vereador Cezinha Nascimento (PSL), autor da indicação (nº 681/2021), encaminhada ao prefeito, com cópia para a secretaria de saúde, no dia 29 de fevereiro, deste ano, reivindicando a inclusão dos trabalhadores na lista dos profissionais que deveriam estar como prioritários na fila da vacinação, comemorou o início da imunização da categoria.

“Os motoristas profissionais não pararam desde o início da pandemia, transportando aqueles que também não podiam parar, inclusive enfermeiros, professores e policiais, e está comprovado que o contato frequente com o público expõe o trabalhador ao risco de contaminação, já que os passageiros se deslocam de destinos diversos e podem ser vetores de transmissão”. Justificou, Cezinha Nascimento, no texto da reivindicação.

O parlamentar diz que a vacinação dos idosos está chegando ao fim e o Brasil ainda não tem vacinas disponíveis no volume necessário para a imunização de toda a população e que, por isso, é necessário priorizar os mais vulneráveis.

“O melhor seria se tivéssemos vacinas para todos, porém como não temos doses suficientes, neste momento, precisamos cuidar de quem está mais vulnerável e a imunização dos motoristas de ônibus, que merecem todo o meu respeito e consideração, já é um grande passo e motivo de comemoração”, explicou Cezinha Nascimento.

A previsão é que mais de 800 trabalhadores residentes de Cuiabá, sejam imunizados em dois dias, na segunda (10) e terça (11), no Sesc Balneário, situado na avenida Dr. Meirelles, bairro São João Del Rei. A vacinação ocorre das 9h às 15h. Telefone para contato do Sesc Balneário: (65) 3611-0750.

