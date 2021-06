Maria Avalone toma posse como vereadora

O prefeito Emanuel Pinheiro lançou na tarde da última segunda-feira (28), no auditório do Cenarium Rural, mais uma ação do programa Pra Frente Cuiabá. O Agro da Gente, que já vem realizando algumas atividades na zona rural da capital de Mato Grosso, como palestras de educação financeira e mapeamento das atividades produtivas, e vai levar qualificação técnica na produção do campo e incentivo ao desenvolvimento agroindustrial. Na ocasião, foi anunciada também a parceria com o Instituto Mato-grossense de Economia e Agropecuária (IMEA) para mapeamento de toda cidade. A ação é executada pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e parceiros.

“A união de esforços é capaz de mudar realidades. A união dos pequenos se torna um grande produtor. As palavras do secretário Francisco Vuolo na abertura do evento demonstram o foco de uma gestão humanizada e que quer preparar Cuiabá para o futuro, promovendo o desenvolvimento em todos os setores. Se tudo não for possível de fazer em uma gestão, que se plante uma semente para ir construindo uma realidade. Nós temos que dar apoio para que aqueles que sabem produzir possam produzir, comercializar e isso não se faz sem a parceria, sem a soma de esforços e tendo a prefeitura como fomentador. E aí que entram esse parceiros, esse dispositivo seleto de grandes homens e mulheres preocupados com o desenvolvimento de Cuiabá e do estado. Quero parabenizar o secretário Vuolo por ter entendido o que era o Pra frente Cuiabá e todos que fazem esse programa acontecer”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Por Cuiabá ter a grande maioria de seu território pertencente à zona rural, o Executivo Municipal quer intensificar as ações voltadas à agricultura familiar e ao desenvolvimento de atividades agroindustriais, aproveitando todo o potencial natural e humano para elevar a qualidade de vida na Capital. Para auxiliar nesse mapeamento de potencialidades, a Prefeitura de Cuiabá vai contar com o apoio do IMEA, que venceu licitação para realização de diagnóstico produtivo da zona rural de Cuiabá.

“Este é um programa que visa a zona rural como um todo, estamos fazendo um levantamento para ter um diagnóstico de toda a região de Cuiabá, para saber quais são suas potencialidades, para formarmos vários núcleos de produção, corrigindo questões como de abastecimento de água, melhorias em unidades de processamento, tudo isso cumprindo a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro de se investir em pessoas, investir para que as famílias da região tenham maior sustentabilidade e para que elas tenham mais perspectiva de fixar a vida no campo, evitando o êxodo rural”, disse o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

Dentre as ações que o Agro da Gente vai desenvolver estão: fortalecimento da agricultura familiar, qualificação técnica na produção do campo, incentivo à atividade da agroindústria, além de incentivo às cadeias produtivas do leite, peixe, frango e frutas, legumes e verduras.

“Que esse projeto e o prefeito Emanuel Pinheiro possam auxiliar na criação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), porque o produtor está cada vez mais desmotivado e a zona rural está cada vez mais envelhecida. A juventude não quer mais permanecer na zona rural. Se não tiver uma proposta como essa do Agro da Gente, a zona rural vai acabar. Pedimos ao prefeito que mantenha o secretário Vuolo, porque o secretário tem uma proposta muito boa, o gás que ele está para trabalhar e o interesse dele em melhorar a nossa vida na zona rural é muito bom, é um sonho se realizando”, disse a produtora rural representante da comunidade São Gerônimo, Rosineide Santos.

O superintendente do Ministério da Agricultura (MAPA) em Mato Grosso, José de Assis Guaresqui parabenizou o prefeito Emanuel Pinheiro pelos investimentos realizados na gestão e pela abertura ao diálogo. “Quero parabenizar você, prefeito Emanuel Pinheiro por tantos investimentos em infraestrutura, mas principalmente pelo investimento em gente. Que o estado possa ser referência também no pequeno produtor e não só na soja com essa ações desenvolvidas em Cuiabá. Há quase seis anos como superintendente, pela primeira vez recebemos, logo após a sua posse, o secretário Vuolo buscando orientações de como fazer diferente na agricultura do município de Cuiabá. Estou muito orgulhoso que a nossa sugestão de piscicultura foi acatada. Sabemos que é um produto típico do pequeno produtor. Parabéns Vuolo, pela sua sensibilidade, coerência e coragem de buscar entender o que está acontecendo com os pequenos produtores e lançar um programa tão ousado como esse. Que seja um projeto piloto para ser expandido para todo Mato Grosso”, disse Guaresqui.

Pra Frente Cuiabá

Ações de infraestrutura, mobilidade urbana, fomento na geração de empregos, na produção do campo, resgate do turismo e valorização da cultura cuiabana se interseccionam para construir uma cidade cada vez mais sustentável, tecnológica, planejada e que proporcione qualidade de vida aos seus habitantes.

“Nesse momento de uma onda de descrédito, provocada por uma pandemia nunca vista, esse programa investe no ser humano, é uma onda de otimismo e coloca para frente as pessoas que querem crescer. Parabéns prefeito Emanuel Pinheiro, vamos Pra Frente Cuiabá”, disse o vereador Mario Nadaf.

No Pra Frente Cuiabá, a proposta é organizar a cidade em polos e promover o desenvolvimento de forma linear e integrada, estimulando as capacidades de cada setor, se articulando também com a iniciativa privada e terceiro setor. O programa abarca cinco principais ações, já anunciadas: Sine da Gente, Enem Digital 5.0, Qualifica Cuiabá, Cuiabanco e Agro da Gente.

Estiveram presentes na solenidade de lançamento o ex-governador Carlos Bezerra, o senador por Mato Grosso Wellington Fagundes, a procuradora-geral do Município, Juliette Caldas Migueis, os vereadores Juca do Guaraná Filho, Eduardo Magalhães, Rodrigo de Arruda e Sá, Sargento Vidal, representantes da FIEMT, Sebrae, Senar, IMEA, Sicredi, Famato, Empaer, ACRISMAT, Sindicato Rural de Cuiabá, Sicoob, Conab, Aprosoja. Além dos representantes das comunidades rurais do Aguaçú, Aricazinho, 21 de abril, Sangradouro, Marcolana.

Confira um pouco mais das cinco ações do programa Pra Frente Cuiabá:

– Sine da Gente: Implantação de uma unidade móvel que atuará nos bairros para atender a oferta e demanda de emprego por região.

– Enem Digital 5.0: Ensino no modelo híbrido; suporte técnico e personalizado; 2.000 alunos.

– Qualifica Cuiabá: Programa da Secretaria de Assistência Social, em parceria com SESI, SENAI, SEBRAE e FECOMÉRCIO; desenvolver as habilidades dos cidadãos para o fomento na geração de renda para família; preparar a mão-de-obra para o mercado de trabalho.

– Agro da Gente: Fortalecimento do apoio à agricultura familiar; qualificação técnica na produção do campo; incentivo à atividade da agroindústria; programa de incentivo para quatro cadeias produtivas: peixe, FLV (fruta, legume e verdura), frango e leite.

– Cuiabanco: Linha de Crédito para o pequeno empreendedor com juros zero; PAA – Programa de aquisição de alimentos.