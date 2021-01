Marion Metello – Secretário-Adjunto de Apoio à Segurança Pública

Marion Metello possui experiência no setor de segurança pública, atuou como Comandante Adjunto da Companhia de Polícia Militar do São João Del Rey, Gerente de Proteção e Segurança da Casa Militar do Estado de Mato Grosso, foi Chefe da Divisão Administrativa 1º Comando Regional, Comandante da Companhia de Polícia Militar do Santa Isabel e Região, dentre outras atribuições.