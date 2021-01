Mato Grosso distribuirá 65 mil doses da vacina contra a Covid-19 aos municípios

Nesta terça-feira (19), o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), encaminhará as 65,7 mil doses da vacina aos 14 polos regionais, que mediarão a distribuição aos municípios.

Considerando as duas doses por pessoa, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) estima vacinar aproximadamente 32 mil pessoas em Mato Grosso. A previsão é de que o imunizante chegue às 16h35 no Aeroporto de Várzea Grande.

“Esses dados estão sendo levados em consideração pelos nossos técnicos para que possamos fazer o encaminhamento da vacina. O procedimento será tanto por via área como terrestre, para agilizar a entrega”, explicou o secretário Gilberto Figueiredo, que já está a caminho de Mato Grosso, após participar do ato de entrega simbólica das vacinas pelo Ministério da Saúde.

Conforme alinhamento com os estados brasileiros e considerando o quantitativo encaminhado nesta primeira remessa, Mato Grosso vai garantir as duas doses da vacina ao grupo compreendido na primeira fase da vacinação, sendo o prazo de 14 a 28 dias para a aplicação da segunda dose.

De acordo com o direcionamento do Ministério da Saúde, nesta primeira fase serão vacinados prioritariamente pessoas idosas institucionalizadas com 60 anos ou mais (2,3 mil doses), pessoas com deficiência institucionalizadas (190 doses), indígenas aldeados (28,7 mil doses), trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus (28,7 mil doses).

Logística

A ação faz parte do Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso e prevê, caso necessário, o apoio de seis aeronaves do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) para distribuição do composto.

A escolta dos materiais até os 14 polos de distribuição será feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), além das Polícias Federal e Rodoviária Federal e o Ministério da Defesa. Nos casos em que for necessário, o Ciopaer disponibilizará sua frota aérea para dar celeridade à distribuição.

Os 141 municípios de Mato Grosso receberão as agulhas que já se encontram em estoque e que serão utilizadas no plano de vacinação contra a Covid-19. A SES também providenciou a aquisição suplementar de 6,5 mil seringas para o enfrentamento de vacinação, com investimento na ordem de R$ 2,8 milhões.

Vacinas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, neste domingo (17.01), as vacinas Coronavac e AstraZeneca para uso emergencial no Brasil. Ambas indicadas para pessoas acima de 18 anos e com aplicação de duas doses, sendo o prazo da AstraZeneca de 90 dias.

O Governo Federal deve anunciar ainda nesta semana o início da distribuição da vacina AstraZeneca.