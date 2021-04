Mato Grosso é quinto estado no ranking nacional de exportações

Mato Grosso ocupa o 5º lugar no ranking nacional de exportação e é líder nas exportações do agronegócio do Brasil. Em 2020, o estado registrou um acúmulo de US$ 18,2 bilhões em exportações, ou seja, 5,9% superior a 2019, segundo dados do Observatório do Desenvolvimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec), que foram apresentados em live de lançamento do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) nesta quarta-feira (28.04).

“Desde o início da gestão do governador Mauro Mendes, o Governo tem atuada na promoção e no estabelecimento de parcerias sólidas que auxiliem o estado na consolidação de uma imagem voltada ao desenvolvimento sustentável e na projeção internacional para alcance de novos mercados”, enfatizou César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Miranda ressaltou que a Sedec conta com uma coordenadoria de Comercio Exterior, que também participa de ações realizadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), como feiras virtuais com o objetivo de divulgar empresas mato-grossenses interessadas em estabelecer comércio com outros países.

“Há foco importante no continente asiático e uma servidora da Sedec reside na China para fortalecer e construir relacionamento sólido e de longo prazo entre países asiáticos e Mato Grosso”, contou o secretário estadual.

O Governo do Estado também instalou o Conselho de Comércio Exterior em 2021, com membros do governo e da sociedade civil, representados pelas federações da indústria, comércio, agropecuária, Sebrae e Ordem dos Advogados.

Há ainda dois recintos alfandegados ativos em Mato Grosso, um localizado no aeroporto internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, e outro o Porto Seco, localizado no Distrito Industrial de Cuiabá. As empresas que utilizam estes recintos alfandegados para importar e exportar produtos podem ser beneficiadas pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic) com redução sobre o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

PEIEX

O Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) é uma iniciativa da Apex Brasil e está vinculdado, em Mato Grosso, à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Contará com a participação de 100 empresas de Cuiabá, Rondonópolis e Sorriso. “Será de grande relevância para o Estado, que é destaque nas exportações e ainda pode crescer mais”, finalizou Miranda.