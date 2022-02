Mato Grosso envia bombeiros para missão de busca e resgate a vítimas no Rio de Janeiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) vai encaminhar, neste sábado (19.02), uma guarnição para prestar apoio aos desastres causados pelas fortes chuvas e contribuir com as buscas a desaparecidos no desmoronamento do Morro da Oficina, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

A estrutura enviada pelo Governo do Estado é composta por uma equipe de 12 militares, 4 cães especialistas em buscas e 3 viaturas para locomoção. Com saída às 6 horas de Cuiabá, a previsão de chegada é para domingo (19.02), já aptos para atuação no local da tragédia.

O pedido formal de ajuda foi solicitado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMRJ), por meio do Conselho Nacional dos Corpo de Bombeiros do Brasil (Ligabom), para que pudessem enviar equipes especializadas em buscas especializadas.

“O envio das nossas equipes já foi autorizado pelo Governo do Estado, com o aval do secretário de Segurança Pública, para realizar os trabalhos de buscas em apoio aos bombeiros militares do Rio de Janeiro”, declarou o comandante-geral do CBMMT, Alessandro Borges.

No país, o CBMMT é referência nacional para os 25 estados e o Distrito Federal, sendo a corporação que possui em sua equipe cães certificados pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil Ligabom. São 24 cães que podem entrar em ação junto com os militares nas ocorrências de salvamento.