Mato Grosso participa de reunião da Aliança pelo Voluntariado a convite da primeira-dama Michelle Bolsonaro

Dez escolas estaduais estão em construção em Mato Grosso, sendo que oito delas têm previsão de entrega ainda no primeiro semestre deste ano. Além disso, já há recursos e convênios firmados para mais três novas unidades.

As novas escolas são construídas em Cuiabá, Barra do Bugres, Jaciara, Nova Lacerda, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Campo Verde e Lucas do Rio Verde. As obras são feitas com recursos próprios do Governo do Estado, por meio do Programa Mais MT, ou com parceria com os municípios. Os investimentos chegam a R$ 64.829.826,44.

Secretário de Estado de Educação, Alan Porto enfatiza que a ambiência adequada destas novas escolas fará com que o nível de aprendizagem dos alunos seja cada vez maior, impactando, de forma positiva, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Mato Grosso (IDEB).

“Vamos entregar novas escolas, com todas as salas de aula climatizadas, mobiliário novo e espaço adequado para os estudantes realizarem suas atividades físicas, com segurança. Com um ambiente melhor para professores e alunos. Não tenho dúvida que o resultado para o ensino será a melhoria da aprendizagem”.

Cuiabá

Entre as grandes obras está a Escola Estadual Dr. Mário de Castro, no bairro Pedra 90, em Cuiabá. Com investimentos de R$ 7.831.454,23 – recursos próprios -, a unidade terá capacidade para atender 1.700 alunos.

São 16 salas de aulas, laboratórios de física, química, informática e biblioteca, refeitório, cozinha, parte administrativa (sala dos professores, coordenadoria, diretoria, secretaria, arquivo, copa e sanitários).

A escola está toda adaptada para atender alunos com deficiências. Além da parte de infraestrutura, a escola também terá mobiliários e equipamentos totalmente novos e terá todas as salas de aula climatizadas.

Essa será a primeira escola a implantar o programa Profissão 4.0.

Lucas do Rio Verde

Em Lucas do Rio Verde o governo constrói a Escola Estadual Tarsila do Amaral. Os investimentos serão de R$ 8.699.235,76.

A nova escola vai atender cerca de 1.400 alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Serão 16 salas de aula, laboratórios de informática, de química, biblioteca, além de toda a estrutura administrativa e a quadra poliesportiva com vestiários.

Sinop

A Escola Estadual Nova Jardim das Orquídeas, em Sinop, também está em construção. Serão 18 salas de aula, quadra poliesportiva, além de toda a infraestrutura necessária. Nesta escola, que teve as obras retomadas em julho de 2019, o investimento será de R$ 6.067.107,00.

A nova unidade escolar terá cerca de 1.600 novas vagas em três turnos, ampliando de forma significativa a oferta de matrículas tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio.

Tangará da Serra

A Escola Estadual Vereador Bento Muniz, localizada no bairro Altos do Tarumã, em Tangará da Serra, tem investimentos de R$ 3.720.114,31 do Governo do Estado e R$ 1,91 milhão em recursos federais.

A nova escola tem 12 salas de aula, refeitório, cozinha, parte administrativa, banheiros, instalação hidrossanitária e drenagem, instalações elétricas, instalações de segurança e prevenção e combate a incêndio e pânico, além de adequações de acessibilidade. A escola terá ainda quadra poliesportiva coberta e todo o mobiliário e equipamentos novos.

Rondonópolis

Já na escola do bairro Maria Tereza, serão investidos R$ 4.802.492,44. A ordem de serviço para retomada das obras, que estavam paralisadas há sete anos, foi assinada em fevereiro do ano passado. O novo prédio terá capacidade para atender 960 alunos e vai abrigar a Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva.

Serão 18 salas de aula, laboratório de informática e biblioteca, cozinha, refeitório, banheiros e vestiários, praça de recreação e urbanização, parte administrativa e quadra poliesportiva coberta, além de receber todo o mobiliário e equipamentos novos.

Campo Verde

O Governo do Estado está construindo também, em convênio com a Prefeitura de Campo Verde, uma escola nova no bairro Jardim América. A obra está orçada em R$ 6.599.941,74. Serão 16 salas de aula para atender cerca de 700 alunos em dois períodos.

Barra do Bugres

A Escola Estadual Nova Maracanã terá 18 salas de aula, refeitório, cobertura com telha isotérmica, quadra poliesportiva, vestiários, parte administrativa e adaptação para acessibilidade.

A nova escola é executada em parceria com o Governo Federal, num total de R$ 5,1 milhões em investimentos. Terá capacidade para atender 1.500 estudantes, nos três turnos.

Jaciara

Na comunidade do Distrito de Celma, no município de Jaciara, uma nova escola é construída para atender aproximadamente 500 alunos. O investimento é de R$ 3.749.745,25.

O novo prédio da Escola Estadual do Campo Celestino Corrêa da Costa terá seis salas de aula, laboratório de informática, quadra poliesportiva com vestiários, além de espaço administrativo (diretoria, secretaria, coordenação, sala de professores e demais instalações).

Nova Lacerda

A construção da Escola Estadual Hermes José da Silva foi retomada pelo Governo do Estado e os investimentos são de R$ 1.618.843,41. A Seduc-MT assinou a ordem de serviço para retomada das obras, que estavam paralisadas desde 2017, no dia 19 deste mês. A unidade vai atender cerca de 500 alunos.

O prédio receberá pisos e azulejos, pintura interna e externa, instalação de vidros nas janelas, louças nos banheiros, finalização da cozinha, construção de calçadas e muro, além de espaços de convivência, estacionamento. Também estão previstas obras para garantir a acessibilidade.

Canarana – reconstrução

Em Canarana, a reconstrução da Escola Estadual 31 de Março teve o investimento de R$ 3.276.968,19.

Além das 16 salas de aula, a nova estrutura irá contar com refeitório, banheiros, espaço para a parte administrativa. A quadra poliesportiva, já existente no local, passou por uma ampla reforma.

Recursos Garantidos

O Governo do Estado, por meio da Seduc, assinou neste mês de janeiro convênios para construção de três novas escolas em Primavera do Leste, Peixoto de Azevedo e Querência.

A nova unidade de ensino de Primavera do Leste terá 16 salas de aula. Os investimentos do Governo do Estado serão de R$ 7.495.000, com contrapartida de R$ 5.000,00 do município.

Peixoto de Azevedo também vai ganhar uma nova unidade, a Escola Estadual Luciene Cardoso de Oliveira, com 10 salas de aula e quadra poliesportiva. O investimento do governo será de R$ 3.995.000 e a contrapartida do Executivo municipal será de R$ 5 mil.

No município de Querência, o convênio celebrado com a Seduc-MT é para a construção do novo prédio da Escola Estadual Indígena Central Kisedje. O Estado vai investir R$ 1.995.000, com contrapartida de R$ 5 mil do município.