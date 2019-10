Mato Grosso pode implantar Fórum de Desenvolvimento Regional

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

Com o intuito de promover o desenvolvimento econômico das regiões do estado, o deputado estadual Thiago Silva (MDB), apresentou na dia 24 de setembro, na tribuna da Assembleia Legislativa, um Projeto de Lei 1026/2019 para que seja criado o Fórum Mato-grossense de Desenvolvimento Regional.

Um dos objetivos do projeto é trabalhar políticas públicas articuladas e integralizadas com todos os poderes e a iniciativa privada, para diminuir as desigualdades regionais de Mato Grosso, alavancar parcerias para elaboração de planos e projetos, reconhecer e fortalecer o potencial econômico de acordo com a região.

“Estamos visitando todas as regiões do estado e notamos a demanda da criação deste fórum que irá ajudar os municípios na descoberta dos seus potenciais e na promoção do debate e deliberação de políticas de desenvolvimento regional, seja para o aprofundamento de estudos, formação de parcerias ou encaminhamento de demandas”, disse o parlamentar.

Deverão participar do Fórum de Desenvolvimento Regional, prefeituras, câmaras municipais, entidades como Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Estadual (MPE), Poder Executivo estadual, Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OABMT), Conselho Regional de Economia do Estado de Mato Grosso (Corecon), Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Organizações Não Governamentais sem fins lucrativos (ong's), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt), Universidade Federal do Estado de Mato Grosso (UFMT), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato) e União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso (Ucam).

“A nossa preocupação é com o aumento contínuo das diferenças regionais. Enquanto algumas regiões estão em franco crescimento, outras encontram dificuldades de atração de novas empresas, por falta de infraestrutura e apoio de incentivos fiscais. Com a possibilidade da implantação de novas rodovias e ferrovias, será necessário analisar o impacto e benefícios para o estado. Além disto, trabalhar a diversificação da economia local, incentivar a industrialização e o investimento a inovação e tecnologia”, disse Thiago Silva.

Mato Grosso tem a área geral de 903.378,292 km², população aproximada de 3,5 milhões de pessoas, possui atualmente 141 municípios, dividido popularmente em regiões: Noroeste, Oeste, Sudeste, Araguaia, Norte, Médio-Norte, Xingu e Baixada Cuiabana. Após a aprovação do projeto, o parlamentar pretende realizar audiências públicas em todas as regiões para criação de ações e projetos que promovam o crescimento econômico em todas as regiões mato-grossenses.